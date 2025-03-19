Сегодня украинские пилоты F-16 в очередной раз успешно отработали по российским войскам, отметил Юрий Игнат.

Российская пропаганда распространила информацию о том, что 19 марта над Сумской областью сбили украинский истребитель F-16. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ее прокомментировал.

"Рашнпропаганден снова "сбили" наш самолет! В этот раз F-16. "Все цели сбиты!" - отряды путина накормлены!" - отметил он иронично в соцсети Facebook.

По его словам, сегодня украинские пилоты F-16 в очередной раз успешно отработали по российским войскам.

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"И так каждый день, боевая работа продолжается! Горжусь нашими пилотами!" - добавил Игнат.

Истребители F-16 в Украине - что сообщалось

Как заявлял авиаэксперт Валерий Романенко, скорее всего, американские истребители F-16 в Украине еще не используются непосредственно у линии боевого соприкосновения. Их применяют в качестве истребителей ПВО и активно готовят к ударам по наземным целям.

"Мы видели видео F-16 в небе Украины, которое выложил не слишком умный человек. На нем видно состав вооружения, в том числе ракеты малой и средней дальности, и станцию постановки помех. Одной ракеты на самолете не хватает. Очевидно, этот полет был тренировочным, учебным, а не боевым. Летчика готовили работать в экстремальных условиях, в том числе с бомбами и несимметричной подвеской", - рассказывал он.

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