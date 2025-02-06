Современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению задач, отметил министр.

Украина получила истребители F-16 от Королевства Нидерланды. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Украинское небо становится более защищенным. Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов", - заявил он.

Умеров отметил, что эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии.

Видео дня

"Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность - Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба. Поддержка Нидерландов - это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан. Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше", - добавил глава Минобороны.

Как писал УНИАН, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первых истребителей Mirage 2000, которые должны усилить способности украинской противовоздушной обороны.

"Воздушный флот Украины и дальше расширяется. Уже прибыли первые истребители Mirage 2000 из Франции, которые усилят способности нашей противовоздушной обороны", - отметил Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил французского коллегу Эмманюэля Макрона за поддержку.

Вас также могут заинтересовать новости: