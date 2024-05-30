Каждый самолет радиолокационного дозора (AWACS) в силу своих характеристик может при патрулировании перекрыть определенный радиус в воздушном пространстве.

Сегодня стало известно, что Украина получит от Швеции именно два Saab 340 AEW&C, а не один, как считалось ранее.

Аналитики "Дифенс Экспресс" утверждают, что здесь картина на самом деле значительно сложнее, чем просто - "чем больше, тем лучше".

Они отмечают, что каждый самолет радиолокационного дозора (AWACS) в силу своих характеристик может при патрулировании перекрыть определенный радиус в воздушном пространстве. В случае с Saab 340 AEW&C, который оснащен РЛС PS-890 EriEye, угол обзора составляет 150 градусов с обеих сторон, а эффективная площадь обзора составляет 500 тысяч квадратных километров по горизонтали.

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"Инструментальная дальность РЛС PS-890 EriEye определена в пределах 450 км в случае, если самолет находится на высоте 6 километров. А дальность обнаружения цели типа "истребитель" заявлена на 330 километров. Соответственно, чем больше в наличии самолетов радиолокационного дозора, тем большую площадь территории можно "перекрыть", - пояснили они.

Эксперты отмечают, что каждый из самолетов радиолокационного дозора (AWACS) может патрулировать в воздушном пространстве определенное время, которое ограничивается конструктивными особенностями самого самолета и продолжительностью возможной работы экипажа самого AWACS. В случае с Saab 340 AEW&C продолжительность непрерывного патрулирования может составлять до 5 часов при экипаже из 6 человек.

Отмечается, что даже если этот показатель на самом деле выше, все равно не стоит исключать вариант, при котором каждый из "бортов" в воздух будет подниматься поочередно, чтобы дать возможность отдохнуть экипажу самолета и подготовить AWACS к новому вылету.

"Ну и наконец, факт передачи именно двух Saab 340 AEW&C означает, что нужно готовить соответствующее количество летного и технического персонала, и разворачивать соответствующий объем инфраструктуры для обслуживания", - добавили аналитики.

Самолеты Saab 340 для Украины - детали

Швеция передаст Украине два самолета РЛС ACS890 в рамках нового пакета помощи. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Швеции Том Самуэльссон. Он напомнил, что 29 мая Швеция объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи Украине в размере 1,16 миллиарда евро.

"В пакет входят два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS890), которые помогают Украине идентифицировать цели на большом расстоянии", - рассказал он.

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