В РФ заявили о первом пуске 'Кинжала' с бомбардировщика

В качестве носителя ракеты Х-47М2 "Кинжал" традиционно выступают модернизированные перехватчики МиГ-31.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 впервые в боевых условиях применил ракетный комплекс "Кинжал". Такой вывод можно сделать на основе публикаций в ряде российских СМИ.

"Экипаж самолета Су-34... во время специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", - сообщает официальный печатный орган правительства РФ.

Также сообщается, что фронтовым бомбардировщиком командовал летчик Максим Стефанов.

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Стоит отметить, что пуск "Кинжала" с Су-34 не подтвердили близкие к авиации российские блогеры. "Кинжалы" по-прежнему запускаются только с МиГ-31 И(К)", - написал блогер и пропагандист Fighterbomber. По его словам, препятствием в данном случае выступает недостаточная скорость Су-34.

Отметим, что это не первое сообщение о возможном пуске "Кинжала" с Су-34. Россияне сообщали об этом еще в 2023-м, впрочем, тогда специалисты назвали заявление "пропагандистским преувеличением реального положения дел".

Х-47М2 "Кинжал" - справка

"Кинжал" является российской аэробаллистической ракетой, которую, вероятно, создали на основе 9К720 "Искандер-М". Иногда систему называют "гиперзвуковой", что не является корректным, поскольку она не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой.

В качестве носителя Х-47М2 "Кинжал" традиционно выступают специально модернизированные для этого перехватчики МиГ-31. В качестве возможного носителя также называли дальний бомбардировщик Ту-22М.

Напомним, летом 2024-го авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что у россиян осталось лишь три МиГ-31К для ударов по Украине.

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