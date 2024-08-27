Об этом свидетельствуют и последние атаки РФ по Украине.

У России осталось всего три самолета МиГ-31К, которыми они могут наносить удары по Украине. Такое мнение высказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

"У них осталось 3 МиГ-31К, вчера было 3 удара "Кинжалами", сегодня было 3 удара "Кинжалами". Это говорит о том, что у них осталось 3 МиГ-31К, потому что два наших удара по аэродрому "Саваслейка" дали результаты. Может, там есть какие-то еще МИГ-31К, которые можно отремонтировать, но в настоящее время у них три "Кинжала", – подчеркнул он в эфире телеканала "Киев24".

При этом эксперт отметил, что там, где нет систем Patriot или SAMP/T, баллистику сбить невозможно. Он также слышал, что в этом вопросе должны были бы помочь самолеты F-16, но это не так.

"Нет самолетов таких в мире, нет ракет воздушного базирования, которые могли бы уничтожать баллистические ракеты. Точка. Больше здесь не о чем говорить. Или у нас есть "Patriot" и "SAMP/T", и тогда мы сбиваем и "Кинжалы", и "Искандеры-М", и всю остальную баллистику, или если у нас их там нет, будут попадания. Это надо четко понимать", – констатировал Кривполап.

Самолеты МиГ-31К: характеристики

Самолет МиГ-31К является модификацией советского истребителя-перехватчика МиГ-31, предназначенной для ношения и запуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" (Х-47М2).

Экипаж этого самолета состоит из 2 человек (пилот и оператор систем вооружения), а максимальная скорость составляет до 3,000 км/ч. Боевой радиус истребителей МиГ-31К – около 1,500 км без дозаправки.

РФ активно использует МиГ-31К для запуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" против критической инфраструктуры Украины, пытаясь нанести максимальный ущерб. В связи с этим, атаки с использованием МиГ-31К представляют серьезную угрозу для гражданского населения и инфраструктуры Украины, поэтому во время взлетов этих истребителей часто объявляется масштабная воздушная тревога.

Хотя ракеты "Кинжал" считаются чрезвычайно сложными для перехвата из-за их высокой скорости и маневренности, украинские защитники уже сбивали такие цели. Например, в мае 2023 года Воздушные Силы Украины сообщили об успешном перехвате шести ракет "Кинжал" с помощью зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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