Еще 24 беспилотника-имитатора различных типов были локально потеряны.

Силы противовоздушной обороны сбили 16 "Шахедов" и шесть ракет российских оккупантов. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 31 декабря (с 20:30 30 30 декабря) враг применил 61 средство воздушного нападения.

Речь идет о шести баллистических ракетах "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области России, аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал" с истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области России и шести управляемых авиационных ракетах Х-69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской области России.

Кроме того, это восемь крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской области, 40 ударных беспилотников типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов с направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово - Россия.

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Так, в результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны были сбиты: аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал"; пять управляемых авиационных ракет Х-69 и 16 ударных БПЛА типа "Shahed".

В то же время еще 24 беспилотника-имитатора различных типов были локально потеряны (без негативных последствий).

"В результате российской атаки есть попадания баллистикой в Сумской и Киевской областях", - отметили в Воздушных силах.

Атака РФ на Украину 31 декабря

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 31 декабря, российские оккупанты атаковали Украину баллистикой, под ударом была также и Сумская область. В частности, утром в Сумской областной военной администрации сообщили о попадании в объект инфраструктуры.

Кроме этого, в Шостке были зафиксированы значительные разрушения, в результате чего были повреждены 12 многоэтажек, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы.

Враг также атаковал баллистическими ракетами Киев и область. Впоследствии в Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы.

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