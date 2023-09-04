До сих пор "Кинжалы" запускали только со специальной модификации МиГ-31.

Заявления России о расширении номенклатуры самолетов, способных запускать ракеты "Кинжал", вероятно, является пропагандистским преувеличением реального положения дел. Об этом пишет издание "Defense Express", которое специализируется на военно-технической аналитике.

Ранее сегодня российские пропагандистские СМИ сообщили, что россияне ударили по Украине ракетой "Кинжал", выпущенной из самолета Су-34. До сих пор на это были способны только самолеты МиГ-31К. При этом россияне не привели никаких фото или видеодоказательств и даже не назвали время и место удара.

"Само по себе такое заявление россиян может звучать тревожно. Это в теории могло означать расширение возможностей россиян по применению ракет "Кинжал" в войне против Украины. Но если внимательнее проанализируем все имеющиеся данные, то увидим, что заявления рашистов о якобы пуске таких ракет с Су-34 могут оказаться лишь пропагандистским преувеличением", - пишет издание.

Видео дня

Отмечается, что ракета "Кинжал" весит аж 4,2 тонны, а ее успешный пуск напрямую зависит от скорости самолета-носителя в такой момент. Именно из-за этого россияне используют для пусков самолет МиГ-31, способный разгоняться до 3000 км/ч и поднимать боевую нагрузку до 9 тонн. Но для этого с самолета пришлось снять все "лишнее" бортовое оборудование, включая РЛС.

По мнению экспертов Defense Express, технические характеристики Су-34 полностью исключают даже теоретическую возможность быть носителем "Кинжалов". Ведь максимальная скорость этого самолета - всего 1900 км/ч. Да и боевая нагрузка у него меньше – до 8 тонн, а при условиях полной заправки – до 4 тонн.

Отмечается, что ранее россияне говорили о возможной адаптации "Кинжала" под самолеты Су-57. Но для этого они планировали создать "минитюаризованную" версию этой ракеты, чтобы ее можно было запустить с тактической авиации. Но, как отмечается, сами же россияне признают, что сейчас для них более актуальной проблемой является адаптация Су-57 под ракеты "воздух-воздух" типа Р-37М.

"Поэтому подытожим еще раз - заявления рашистов о возможном пуске "Кинжала" с Су-34 выглядят скорее как пропагандистское преувеличение", - отмечает Defense Express.

Пуски "Кинжалов" - что известно

Как ранее писал УНИАН, этой ночью российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что армия РФ впервые запустила по Украине "Кинжал" с борта Су-34. Ранее единственным самолетом-носителем этой ракеты был МиГ-31К.

Следует отметить, что ракета "Кинжал" является сверхсложной целью для систем ПВО из-за своей большой скорости и баллистической траектории полета. Фактически, сейчас Украина имеет лишь несколько зенитных установок, способных перехватить такую ракету. Речь идет об американских системах "Пэтриот". Именно поэтому, когда в России взлетает МиГ-31К, в Украине объявляется общая воздушная тревога: ведь эта ракета может быстро ударить по любой точке страны, которая не прикрыта "Пэтриотом".

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