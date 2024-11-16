По словам экспертов, благодаря такой технологии устанавливается месторасположение с точностью почти до миллиметра.

Российские оккупанты продолжают совершенствовать свои ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. На этот раз в соцсетях появились фотографии, которые подтверждают то, что противник модернизировал модуль спутниковой навигации в своих БпЛА. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале "Полковник ГШ".

Отмечается, что захватчики заменили стандартный модуль спутниковой навигации на новый RTK GNSS типа Beitian BT-982K1. По сравнению с SPGM 220 L1, L2 новый модуль поддерживает L5 диапазон частот, поэтому главным обновлением является технология Real Time Kinematic (RTK).

В Telegram-канале добавили, что благодаря такой технологии устанавливается местоположение с точностью почти до миллиметра в режиме реального времени через интернет, а для ее работы нужна платная подписка на сервис. Если говорить о покрытии, то эти данные доступны всем, а карта есть в открытом доступе.

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"Что такое обновление дает россиянам для их "Шахедов" собственно описано в предыдущем абзаце - а именно повышение точности, и важным нюансом здесь является, что поправка осуществляется с учетом данных, полученных со спутников, то есть в случае эффективной работы средств электронной борьбы сама технология RTK работать не будет", - прокомментировали аналитики Defense Express.

Российские "шахеды" - последние новости

Ранее эксперт по авиации Анатолий Храпчинский заявил, что россияне применяют во время атак по Украине "шахэды" с термобарическими боеприпасами, чтобы количество жертв среди гражданского населения только увеличивалось. По его словам, в таком случае правило двух стен не работает.

Также эксперт отметил, что Россия будет искать решение, чтобы один "шахед" нанес больше вреда, чем два, поэтому россияне и начали использовать на "шахедах" термобарическую часть.

"Россия воюет как террорист, пытаясь нанести больше вреда гражданскому населению. Так же они пытаются залететь глубже в тыл Украины, чтобы нанести больший вред. Сейчас рано говорить, будет ли использоваться это на постоянной основе или нет, но в любом случае Россия будет искать решение относительно того, чтобы один "шахед" мог нанести гораздо больше вреда, чем раньше наносили два "шахеда"", - пояснил Храпчинский.

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