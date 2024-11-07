Эксперт добавил, что в своих "Шахедах" россияне используют китайские и западные компоненты.

Россия наладила производство дронов типа "Шахед" и выпускает их в больших количествах. Этими беспилотниками враг практически ежедневно атакует украинские города.

Авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что прекратить налеты можна, нанеся удары по заводу, где эти БПЛА производят. Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Самый эффективный способ прекратить налеты "Шахедов" – это уничтожить гнездо, там, где их производят. Сейчас у нас готовятся к производству ракеты, сейчас у нас появляются реактивные беспилотники, сейчас у нас дальность беспилотника 1500 км достигает, а Елабуга, по-моему, – 1300-1200 км. То есть уже беспилотники туда готовятся прилететь", – объяснил он.

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Эксперт добавил, что в своих "Шахедах" россияне используют китайские и западные компоненты. Так, двигатели и половина электроники были произведены в Китае, присутствуют детали из США и стран Европы.

В то же время с боевой частью проблем у Москвы никогда не было, говорит Романенко.

"То, чем убивать, у них всегда было в избытке. Поэтому изделие несложное, наращивать производство можно. Но, в общем-то, наращивают до поры и до времени, пока туда не прилетит. А вот прилетит, тогда посмотрим, как будут наращивать дальше", – отметил он.

Атаки "Шахедами" по Украине

Российские оккупанты практически каждый день терроризируют украинские города ударными дронами. Если раньше "Шахеды" враг запускал преимущественно ночью, то сейчас атаки происходят и в дневное время.

В Генштабе ВСУ рассказали, что октябрь стал рекордным по запуску ударных беспилотников. За месяц оккупанты запустили 2072 БПЛА.

Силам обороны удалось сбить 1206 из них. Еще 766 беспилотников были "локационно утрачены".

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