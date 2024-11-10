По словам эксперта, Россия пытается найти дешевое решение, чтобы иметь возможность продолжать войну в Украине.

В последнее время Россия использует для своих атак преимущественно дроны, а не крылатые ракеты. Таким образом страна-агрессор не способна производить быстро то количество ракет, которое им нужно. Такое мнение высказал военный эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в интервью "Украинскому радио".

"У них есть проблемы с двигателями к этим ракетам. Мы видим даже заявления о том, чтобы закупить технологию производства двигателей для крылатых и баллистических ракет у Ирана. Россия не успевает производить такое количество для того, чтобы обеспечить себя. Кроме того, РФ понимает, что война идет на истощение и ракеты - это очень дорого. Более того, чтобы запустить большинство ракет, надо поднять стратегическую авиацию, а это тоже очень дорого", - объяснил эксперт.

По словам Храпчинского, Россия имеет мало самолетов стратегической авиации, а также они невозобновляемые. Он подчеркнул, если тактическую авиацию россияне еще могут строить, то со стратегической все наоборот, ведь ее РФ может только ремонтировать за счет тех самолетов, которые уже списаны.

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"Вместе с тем, мы видим применение ракет Х-69. Это та ракета, о которой говорилось, что Россия будет искать ракету, которая будет лететь на расстояние до 1000 км, но будет запускаться с тактической авиации. Это, опять же, потому, что стратегическую авиацию очень дорого использовать. Стратегическая авиация России нужна, если она собирается воевать с НАТО, потому что это самолеты, которые могут летать на 6000 км и выпускать ракеты на 4000 км. Использовать ее по Украине на расстояние до 1000 км является ресурсозатратным, поэтому сейчас РФ ищет решение удешевления возможности своих ресурсов", - отметил производитель средств РЭБ.

Эксперт добавил, что россияне не объявили мобилизацию, а набрали военных КНДР, чтобы найти дешевое решение, чтобы сдерживать общую ситуацию в России, однако одновременно и продолжать войну.

"И мы видим дешевые дроны, применение ракет Х-69. Россия будет искать решение, чтобы один "шахед" мог нанести гораздо больше вреда, чем раньше наносили два "шахеда"", - сказал Храпчинский.

В то же время аналитики Defence Express отмечают, что РФ массово начала использовать на "шахедах" термобарическую часть, эксперт объяснил, что это значит:

"В условиях плотной застройки города, это опасное оружие, потому что термобарический боеприпас приводит к повторной детонации, что вызывает большие разрушения, большую взрывную волну, чтобы повредить окружающие дома".

По словам Храпчинского, сначала РФ запускает имитационные цели, "герберы", то есть БпЛА, которые постоянно летают, появляются или исчезают на средствах радиолокации, поэтому РФ уже по загруженным маршрутам запускает "шахэды", которые содержат термобарические боеприпасы.

"Россия воюет как террорист, пытаясь нанести больше вреда гражданскому населению. Так же они пытаются залететь глубже в тыл Украины, чтобы нанести больший вред. Сейчас рано говорить, будет ли использоваться это на постоянной основе или нет, но в любом случае Россия будет искать решение относительно того, чтобы один "шахед" мог нанести гораздо больше вреда, чем раньше наносили два "шахеда"", - подытожил производитель средств РЭБ.

Российские атаки "шахедами" - последние новости

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Россия продолжает запускать много дронов по Украине, однако процент сбитых "шахедов" в последнее время снизился. Отмечается, что это связано с введением более точных формулировок.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в течение октября Россия запустила по Украине более 1900 "шахедов". Кроме того, в течение сентября российские оккупанты применили против Украины 1331 "шахед", что составляет около 44 беспилотников в день.

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