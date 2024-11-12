Правило двух стен не работает: эксперт раскрыл угрозу от термобарических 'Шахедов'

Необходим огнетушитель, чтобы иметь возможность выбраться из квартиры.

Российские оккупанты применяют при обстрелах Украины "Шахеды" с термобарическими боеприпасами для увеличения жертв среди гражданского населения. Об этом сказал эксперт по авиации, заместитель Генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия применяет четыре вида "полезной нагрузки" на ударных дронах типа "Шахед" - осколочно-фугасный иранского производства, аналогичный боеприпас российского производства, а также фугасный и термобарический.

По его словам, при применении врагом "Шахедов" с термобарическими боеприпасами не работает правило двух стен. "В закрытом помещении такой боеприпас это двойная угроза, потому что в нем раствор аэрозольный создает большую взрывную силу и несет существенный вред - может разрушить любое здание. Поэтому говорить о правиле двух стен невозможно", - отметил Храпчинский.

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Он отметил, что Россия использует активно эти дроны по жилым кварталам гражданских городов. "Каждый украинец дома должен иметь хотя бы один огнетушитель, чтобы с его помощью "пробить" себе дорогу на выход из квартиры", - отметил эксперт. По его словам, эти боеприпасы имеют вес 50-52 кг.

Он отметил. что дрон "Шахед" может обойти высоковольтную линию, но попадает в жилые здания. "Это показывает, что Россия программирует такой обход. Но в то же время дроны влетают в жилые дома. Это свидетельствует о том, что Россия и дальше воюет как террорист, рассчитывая на большие жертвы среди гражданского населения, с тем, чтобы давить на украинскую власть, людей для уступок во время войны", - подчеркнул Храпчинский.

Он отметил, что во время воздушной тревоги надо использовать укрытие, чтобы не пострадать.

Россия терроризирует Украину "Шахедами" - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска во время последних атак выпускали по Украине дроны с термобарической боевой частью.

Эксперты лаборатории взрывотехнических исследований КНИИСЭ отмечали, что в ходе предварительного анализа на местах событий обнаружены части и обломки беспилотного летательного аппарата типа "Shahed 136" (российская маркировка - "Герань 2") с термобарической боевой частью.

Сейчас оккупанты в основном применяют "Шахеды" для разрушения гражданской инфраструктуры и террора гражданских украинцев.

Россияне заранее устанавливают полетные задачи для этих дронов, а точность выполнения этих задач не очень важна для оккупантов. Для врага достаточно, чтобы дрон добрался до украинской территории, ведь главная цель РФ - нанести любой вред и посеять хаос и панику среди украинского населения.

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