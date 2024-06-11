Аналитики не верят, что такой танк сможет вести полноценный бой, но его создают не для того.

Попытки россиян создать дистанционно управляемый танк своими корнями уходят еще в советские времена, но вопрос в том, смогут ли они это сделать с современными технологиями. Об этом пишет военно-аналитический проект Defense Express.

Аналитики отмечают, что на обнародованных в сети кадрах видно, что разработка находится еще на очень раннем этапе: для управления танком нужно одновременно три оператора, а сама машина находится в зоне их прямой видимости. Последнее указывает на крайне малую дальность управления на текущем этапе.

Аналитики онлайн-журнала The War Zone предполагают, что россияне могут приделать дистанционное управление не к любому танку, а именно к "танку-черепахе". Так его можно будет использовать для разминирования и прокладывания пути другим танкам.

"В связи с увеличением частоты, с которой украинские беспилотники FPV нацеливаются и успешно уничтожают российские танки-черепахи, очевидно, что существует потребность выполнять операции по разминированию с минимальным участием человека. Полное изъятие экипажа из этих транспортных средств станет логичным следующим шагом, кроме добавления к ним дополнительной брони, чтобы помочь спасти жизни", - пишет The War Zone.

Еще один вариант использования дистанционно управляемых танков, который предполагают аналитики - создание "FPV-танка-камикадзе". То есть танк начиняется взрывчаткой, и оператор направляет его на украинские позиции.

Военный обозреватель Александр Коваленко добавляет, что для россиян остро встала проблема дефицита квалифицированных танковых экипажей, учитывая огромные потери в войне. Вместе с тем танки уже не используются для ведения маневренного боя: они либо работают как артиллерия, либо просто используются для прорыва переднего края обороны.

По мнению Коваленко, для последнего россиянам достаточно просто "варить металл на каркас" и прикреплять к этому дистанционное управление.

"Убожество, но в целом, я бы так однозначно к тому, что происходит с той стороны, не относился. Довести до уровня полноценно дистанционно-управляемой боевой машины в поле боя они танки не доведут, но и танк-ангар, прорывающий рубеж, по сути является локомотивом, а не боевой машиной", - подчеркнул он.

Россияне колдуют над дистанционно управляемым танком

Как писал УНИАН, накануне российские захватчики показали видео работы "FPV-танка", которым якобы можно управлять с помощью VR-очков и пульта. Оккупанты говорят, что его "изобрели" в районе Запорожской линии фронта. Аналитики DeepState отмечают, что в боях с оккупантами еще не фиксировали применение такого изобретения, его эффективность также неизвестна. Также нельзя исключать, что им управляет танкист.

Также мы рассказывали, что после создания "танков-черепах" россияне взялись за создание "мотоциклов-черепах". На видео, снятом украинским подразделением беспилотников, изображен один из бронированных штурмовых мотоциклов российских военных с грубым камуфляжем вокруг приваренной защиты от дронов. Как только украинский дрон заметил квадратный замаскированный мотоцикл, он взорвал его.

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