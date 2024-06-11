Ранее в России уже пытались создать беспилотный танк, в частности, на базе Т-14 "Армата".

Россия переоборудовала захваченный украинский Т-72АМТ в машину с дистанционным управлением, которая использует концепцию управления FPV (First Person View). Об этом сообщает The War Zone.

Остается непонятным, как именно Россия может использовать машину. Существует исторический прецедент использования танков с дистанционным управлением в операциях по разминированию. Также эксперты не исключают, что FPV-танк может стать оружием.

По данным группы Oryx, шесть украинских Т-72АМТ были захвачены российскими войсками, но их настоящее количество может быть больше, ведь в данном случае речь идет только о визуально подтвержденных случаях.

Сам Т-72АМТ является модернизированным вариантом Т-72 от Киевского бронетанкового завода. В течение 2020 - 2021 в Вооруженные силы Украины было передано некоторое количество модернизированных Т-72, среди которых были также и Т-72АМТ. По состоянию на начало 2022 года Украина получила не менее 47 таких танков.

По словам разработчиков, на танк установили более мощный двигатель, а также улучшили ходовую часть, смотровые приборы и защиту. Машина получила возможность проводить стрельбу управляемой ракетой "Комбат" на прицельную дальность 4 км.

Российское танкостроение - что интересного

Ранее сообщалось, что в 2023-м из запланированных почти 30 танков Т-14 "Армата" Россия не изготовила ни одного. При этом за все годы было построено лишь около 20 таких ОБТ.

А недавно россияне начали раскручивать информацию о том, что Москва планирует создать танк нового поколения Т-100 (Т-14 иногда также позиционируют как "новое поколение"), в качестве базы для которого могут использовать забытый "Объект 640".

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