Аналитики говорят, что на фронте его еще не видели.

Российские захватчики показали видео работы FPV-танка, которым якобы можно управлять с помощью VR-очков и пульта.

Оккупанты говорят, что его "изобрели" в районе Запорожской линии фронта. Аналитики DeepState в своем Telegram-канале отмечают, что в боях с оккупантами еще не фиксировали применение такого изобретения, его эффективность также неизвестна. Также нельзя исключать, что им управляет танкист.

"Но это еще один показатель, что война заставляет прибегать к креативности - от танков-домов до дистанционного управления. Мы тоже не отстаем в этих процессах! Наши бойцы, волонтеры, инженеры придумывают много интересных вещей, здесь главное - не сбавлять темп, ведь идет борьба выносливости и креативности", - добавили они.

Модернизация техники на войне в Украине

Как известно, российские захватчики придумывают способы защитить свою технику от украинских дронов. Например, в сети систематически появляются фото и видео танков, защищенных древесиной, маскировочными сетками, решетками и цепями.

Также россияне используют для штурмов гражданские мотоциклы, которые также пытаются защитить различными способами. Как пишет Forbes, российской армии еще предстоит убедиться в том, что эта идея уже устарела.

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