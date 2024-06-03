Литовское правительство уже подписало соглашение с немецким производителем.

Немецкий гигант военной промышленности Rheinmetall построит в Литве завод. Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте подписала соглашение с немецким производителем на 180 миллионов евро, сообщило Министерство экономики Литвы.

"Создание завода Rheinmetall в Литве является очень важным шагом на пути к удовлетворению насущных потребностей обороны и безопасности нашей страны. Это поможет нам обеспечить бесперебойный доступ к необходимому вооружению и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить продукцию, необходимую для европейской обороны. Ожидается, что инвестиции в размере более 180 миллионов евро также позволят создать не менее 150 новых рабочих мест на новом заводе", – отметила министр экономики Литвы.

Отмечается, что для обеспечения безопасности Литвы Сейм также одобрил поправки в законы, облегчающие развитие крупных проектов, по инициативе Министерства экономики и инноваций. Инвесторы, в том числе Rheinmetall, смогут воспользоваться этими положениями. Поправки упрощают процедуры, связанные с пространственным планированием, формированием земельных участков и строительством. Это позволит оборонной промышленности начать работу в Литве в кратчайшие сроки.

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Завод 155-мм артиллерийских боеприпасов, который, как ожидается, будет производить десятки тысяч снарядов в год, предоставлен статус крупного проекта. Ожидается, что конкретное местоположение будет объявлено в ближайшие недели, пишет LRT.

Заместитель министра транспорта Юлиус Скачкаускас заявил на прошлой неделе, что строительство завода Rheinmetall должно начаться в октябре этого года.

Планы Rheinmetall в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода. Отмечается, что будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

Так, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие в сфере противовоздушной обороны. Относительно запланированного совместного предприятия: скорее всего, пройдет еще по крайней мере год или два, прежде чем производство может начаться.

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