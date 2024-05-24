В компании назвали сумму сделки, но не указали, какая именно страна является заказчиком.

Одна из стран НАТО сделала крупный заказ на артиллерийские боеприпасы у оружейной компании Rheinmetall.

Как сообщает пресс-служба компании, страна-заказчик оформила контракт на сумму почти 300 миллионов евро.

"Клиент НАТО разместил у Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов. Заказ включает несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и несколько сотен тысяч модулей зарядки ракетного топлива", - говорится в сообщении.

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О какой именно стране НАТО идет речь в компании не уточнили.

Rheinmetall в Украине

Ранее УНИАН писал, что немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода. Отмечалось, что будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

В марте 2024 года председатель правления немецкого концерна Армин Паппергер заявлял, что Rheinmetall уже в ближайшее время начнет строительство снарядного завода в Украине, также в планах - производство бронетехники.

Также стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщил руководитель компании Армин Паппергер во время общего собрания Rheinmetall.

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