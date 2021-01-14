В рамках программы FFG(X) военные стремятся получить современные, но недорогие корабли на основе уже существующих технологий.

Фрегат нового поколения, который создается для ВМС США в рамках программы FFG(X), будет нести широкий арсенал ракетного вооружения, а также противолодочный вертолет MH-60R Seahawk и БПЛА.

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Как сообщает Defence News, стоимость головного корабля серии (USS Constellation) составит 1,2 млрд долларов. Стоимость последующих кораблей серии будет варьироваться в пределах 850-950 миллионов долларов.

В рамках программы FFG(X) военные стремятся получить современные, но недорогие корабли на основе уже существующих технологий.

Корвет USS Constellation планируется вооружить вертикальной пусковой установкой Mk.41 на 32 ячейки, пусковой установкой управляемых ракет Mk.49, а также четырьмя пусковыми установками ложных целей Mk.53 Mod.9. Из артиллерийского вооружения будет доступно лишь орудие Mk.110 калибра 57 миллиметров

Корабль будет нести боевую информационно-управляющую систему Aegis и радиолокационную станцию AN/SPY-6(V3).

Длина судна составит 151,2 метра, а ширина — 19,8 метра. Полное водоизмещение фрегата составит 7291 короткую тонну. На корабль будет установлен один газотурбинный двигатель, два электрических мотора и четыре дизель-генератора. В состав экипажа фрегата FFG(X) войдут 200 человек.

Строительство первого фрегата проекта FFG(X) начнется в 2022 году. Ожидается, что он будет спущен на воду в 2025 году и передан флоту в третьем квартале 2026 года.

Новые фрегаты для флота США

В апреле прошлого года ВМС США объявили, что выбрали принадлежащую итальянскому судостроительному объединению Fincantieri компанию Marinette Marine Corporation (MMC) в качестве разработчика и строителя ракетных фрегатов по программе FFG(X). Основой для судна послужит франко-итальянский проект FREMM.

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Автор: Дмитрий Захаров