Союзники объявили о новых пакетах помощи и заверили о намерении предоставить Украине больше ракет для ПВО.

В Министерстве обороны Украины рассказали о результатах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-20"), которое состоялось на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах. Как сообщает оборонное ведомство, представители коалиции стран-партнеров в очередной раз провели результативную встречу.

Отмечается, что боеприпасы были главной темой заседания, ведь именно в них больше всего нуждаются украинские Силы обороны на поле боя.

"Очень большое количество стран заявили о пакетах помощи, в которые входят боеприпасы - 155 мм, 152 мм, 105 мм - и другие. Украинская сторона благодарна партнерам за то, что по всему миру ищут и находят амуницию, необходимую для наших военных", - отмечается в сообщении.

Кроме того, другим важным пунктом повестки дня встречи стала система противовоздушной обороны.

"Партнеры заверили в дальнейшем предоставлении большего количества ракет для наших систем противовоздушной обороны", - сообщили в Минобороны.

Там подчеркнули, что в этой связи были процитированы слова министра обороны Германии Бориса Писториуса: "Небо над Украиной - принадлежит украинцам. Поэтому наша общая задача - обеспечить превосходство Украины в воздухе". В этом контексте участники были проинформированы, что мероприятия по подготовке истребителей F-16 идут четко по плану - Украина активно работает со всеми вовлеченными странами: США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и другими партнерами.

"Дроны - еще один важный вопрос встречи. К дроновой коалиции присоединились несколько новых стран и сделали взносы. Первые результаты этой коалиции - конкретные дроны, которые ожидают в Украине в конце марта. Коалиция прорабатывает возможность инвестирования в украинских производителей дронов", - отмечается в сообщении.

Также, на заседании значительное внимание уделили работе восьми коалиций возможностей (Коалиция воздушных сил, Коалиция интегрированной ПВО и ПРО, Коалиция артиллерии, Коалиция бронетанковой техники и маневренности, Коалиция морских возможностей, ІТ коалиция, Коалиция разминирования, Коалиция дронов).

"Каждая страна в рамках этих коалиций прилагает усилия, чтобы поддержать Украину в борьбе с агрессором. Накануне состоялась координационная встреча с лидерами всех коалиций по дальнейшему эффективному сотрудничеству в рамках всех коалиций", - подчеркнули в Минобороны.

Помощь Запада Украине - последние новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнадежил относительно поставок оружия от ЕС. По его словам, Киев надеется получить необходимую помощь еще до апреля.

Как сказал Шмыгаль, кроме снарядов Киев также рассчитывает на поставки ракет большой и средней дальности, "чтобы сократить логистику России на оккупированных территориях".

Ранее стало известно, что Европейский Союз окончательно одобрил выделение 5 миллиардов евро на оружие для Украины.

Это стало возможным благодаря тому, что Венгрия, которая выступала против этой инициативы, решила воздержаться от голосования.

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