По словам премьера, Киев надеется получить необходимую помощь еще до апреля.

Киев надеется до апреля получить достаточно боеприпасов для своих солдат, которые испытывают нехватку снарядов, чтобы дать отпор российским войскам. Об этом во время визита в Люксембург заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает The Guardian.

Издание напоминает, что ранее Чехия приобрела около 800 000 артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и нашла еще 700 000, которые можно купить дополнительно.

"Мы надеемся, что эта чешская инициатива, к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и с апреля мы будем иметь достаточно боеприпасов, чтобы сдерживать наш фронт", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Киев также рассчитывает на поставки ракет большой и средней дальности, "чтобы сократить логистику России на оккупированных территориях".

"Это также принципиально важно, как и артиллерийские снаряды для нас", - добавил глава украинского правительства.

Как известно, ранее в этом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине заканчиваются боеприпасы в войне против вторжения России, и что союзники делают недостаточно, чтобы помочь Киеву.

"Это произошло в тот момент, когда в Конгрессе США законопроект о дальнейшем оказании помощи Украине тормозится из-за политических дебатов", - сказал генсек Альянса.

Помощь Запада Украине - последние новости

Европейский Союз хочет направить доходы от замороженных активов РФ в украинский фонд вооружений. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

По его словам, он подаст соответствующее официальное предложение правительствам 27 стран-членов ЕС накануне саммита лидеров блока, который состоится 21-22 марта.

Также УНИАН сообщал, что Евросоюз окончательно одобрил выделение 5 миллиардов евро на оружие для Украины. Это стало возможным благодаря тому, что Венгрия, которая была против соответствующей инициативы, решила воздержаться от голосования.

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