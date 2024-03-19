Киев надеется до апреля получить достаточно боеприпасов для своих солдат, которые испытывают нехватку снарядов, чтобы дать отпор российским войскам. Об этом во время визита в Люксембург заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает The Guardian.
Издание напоминает, что ранее Чехия приобрела около 800 000 артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и нашла еще 700 000, которые можно купить дополнительно.
"Мы надеемся, что эта чешская инициатива, к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и с апреля мы будем иметь достаточно боеприпасов, чтобы сдерживать наш фронт", - сказал Шмыгаль.
По его словам, Киев также рассчитывает на поставки ракет большой и средней дальности, "чтобы сократить логистику России на оккупированных территориях".
"Это также принципиально важно, как и артиллерийские снаряды для нас", - добавил глава украинского правительства.
Как известно, ранее в этом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине заканчиваются боеприпасы в войне против вторжения России, и что союзники делают недостаточно, чтобы помочь Киеву.
"Это произошло в тот момент, когда в Конгрессе США законопроект о дальнейшем оказании помощи Украине тормозится из-за политических дебатов", - сказал генсек Альянса.
Помощь Запада Украине - последние новости
Европейский Союз хочет направить доходы от замороженных активов РФ в украинский фонд вооружений. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
По его словам, он подаст соответствующее официальное предложение правительствам 27 стран-членов ЕС накануне саммита лидеров блока, который состоится 21-22 марта.
Также УНИАН сообщал, что Евросоюз окончательно одобрил выделение 5 миллиардов евро на оружие для Украины. Это стало возможным благодаря тому, что Венгрия, которая была против соответствующей инициативы, решила воздержаться от голосования.
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