Министр обороны США заявил, что формат "Рамштайн" является очень эффективным, и со временем, будет заниматься развитием долгосрочных оборонных возможностей Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал возможность перевода формата "Рамштайн" под эгиду Организации Североатлантического договора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-20"), которое состоялось на авиабазе в Германии.

В частности, у Остина спросили, есть ли планы перевести Контактную группу под эгиду структур НАТО.

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"Контактная группа Украины является очень эффективным форумом. Это двадцатая встреча. Каждая такая встреча посещается многими участниками. Партнеры и союзники прибывают и выражают устойчивую поддержку для Украины. Со временем мы изменим внимание с текущей борьбы для того, чтобы больше сосредоточиться на построении долгосрочных возможностей Украины. И вы это уже начали видеть это благодаря тому, что мы делаем в рамках Коалиций возможностей", - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона напомнил, что есть страны, которые добровольно решили возглавить эти коалиции и сосредоточиться на критических военных возможностях, которые понадобятся Украине для обороны ее суверенной территории и сдерживать агрессию в будущем.

"Мы будем видеть продолжение этого перехода, потому что мы движемся дальше. Но сейчас мы сосредотачиваемся на том, чтобы обеспечивать получение Украиной нужной помощи по безопасности, чтобы она была успешной сегодня, в ближайшей и среднесрочной перспективе", - сказал Остин.

По его словам, в течение почти 2 лет Контактная группа в формате "Рамштайн" обязалась выделить более 88 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности для Украины. В частности, эта сумма включает взносы от 15 союзников, которые вместе обязались выделить для Украины больше, чем США.

Также Остин отметил, что сегодня состоялось очень успешное заседание "Рамштайн".

Война в Украине - последние заявления Запада

14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сейчас продолжаются обсуждения как лучше обеспечить постоянную и устойчивую поддержку Украины в военном плане. Он считает, что формат "Рамштайн" имеет большой успех.

19 марта Остин заявил, что США и союзники в рамках формата "Рамштайн" не позволят Киеву проиграть России.

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