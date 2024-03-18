Это стало возможным благодаря тому, что Венгрия, которая была против, решила воздержаться от голосования.

Совет министров иностранных дел Евросоюза во время заседания 18 марта принял окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Украинский солдат – единственная надежда Европы на сохранение мира. Не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении украинских военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать хребет российским оккупационным войскам на украинской земле", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который присутствовал на заседании.

Он также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всем государствам-членам ЕС, которые уже сделали свои взносы для ее воплощения.

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Как пишет Polskie Radio, страны Европейского Союза согласились выделить в этом году 5 миллиардов евро на вооружение Украины. Решение было принято на встрече в Брюсселе. Это стало возможным благодаря тому, что Венгрия, которая была против, решила воздержаться от голосования.

Сейчас Европейский фонд мира профинансировал компенсации странам, которые поставляли Украине военную технику. Деньги из этого фонда получала и Польша. Теперь эту формулу несколько изменили и, кроме возмещения понесенных расходов, деньги будут перечисляться и на совместные закупки оружия также за пределами ЕС. В приоритете военная техника, изготавливаемая на территории Евросоюза. На этом настаивала Франция.

Однако компромиссом стало решение разрешить покупать оружие за пределами сообщества, если это будет единственная возможность. Вклад каждой страны в этот фонд будет зависеть от ВВП. По просьбе Германии во внимание будет приниматься двусторонняя военная помощь, которую каждая европейская страна предоставляет Украине.

Деньги ЕС на оружие

Ранее УНИАН писал, что внешнеполитическое ведомство Евросоюза представило государствам-членам предложение по реорганизации фонда, который оказывает военную поддержку Украине. Это связано с тем, что ЕС переходит от предоставления оружия из имеющихся запасов к закупке нового.

В документе изложены условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов), о котором правительства стран ЕС не смогли договориться.

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