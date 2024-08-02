В зависимости от назначения бронеавтомобиль могут изготавливать в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения.

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура", предназначенный для выполнения различных тактических задач, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Джура" имеет шасси "Toyota Land Cruiser 70", на которое установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую уровень баллистической защиты личного состава от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установку пулемета на турели. Легкий бронеавтомобиль является компактным, имеет относительно небольшую массу, что облегчает его проходимость. Украинские инженеры также усилили подвеску машины. Запас хода бронеавтомобиля - более 650 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от назначения бронеавтомобиль могут изготавливать в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения: транспорт для разведки и патрулирования, для выполнения задач логистики, проведения эвакуации раненых и тому подобное.

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Новое оружие для ВСУ

В Одессе во время Black Sea Security Forum (Черноморского форума по безопасности) показали новейший морской дрон Stalker. Его длина составляет 5 метров, ширина - более 1,2 метра. Известно, что новый дрон может использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах.

Также на выставке во Франции Украина представила новый дрон-камикадзе "Булава", который называют аналогом российского "Ланцета".

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