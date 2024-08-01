Вариант "это не мы", видимо, не пройдет на этот раз, отметил Плетенчук.

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил участие подразделений ВМС в атаке по целям российских захватчиков в Курске в ночь на 31 июля.

В то же время, он не подтвердил и не опроверг применение модифицированной украинской ракеты "Нептун" во время удара. "Вариант "это не мы", видимо, не пройдет на этот раз. Мы можем лишь подтвердить участие ВМС, конечно не раскрывая подробностей", - сказал Плетенчук в эфире Радио Свобода.

Относительно использованного вооружения лишь заметил: "Те кейсы, которые происходили и раньше - это и Ейск, и порт "Кавказ" намекают на то, что способности нашего оружия, которое есть на вооружении подразделений ВМС, указывает на достаточно большой радиус возможного применения".

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По его словам, в целом технические подробности операций знают только касающиеся их подразделения. "Могу лишь отметить, что у нас были кейсы с очень удачным применением в том числе тех систем, которые должны останавливать ракеты, например, С-400. Комплексы, с которыми мы должны бороться, они довольно серьезные. Неизменным остается только концепция их применения. Но тем не менее, сказать, что они могут гарантировать защиту от систем вооружения, которые есть в военно-морских силах, пока нельзя", - сказал Плетенчук.

Представитель ВМС подчеркнул, что такие удары являются неожиданными для противника, они требуют кропотливого планирования. Сейчас последствия удара по Курску доразведываются.

"Каждое применение (вооружения) это отдельный кейс, который взвешивается, оцениваются все риски. Не следует забывать, что это вооружение нам не достается бесплатно. И его производство довольно сложное... Поэтому лишний раз применять подобные системы, просто для того чтобы применять, никто не будет. Обязательно просчитываются все факторы, чтобы это применение было удачным... Если есть вероятность утечки информации по планированию или что-то подобное, то рисковать ценными системами вооружения никто лишний раз не будет", - отметил Плетенчук.

Атака на Курск

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля в Курской области раздавались взрывы. Местные власти подтвердили, что в результате атаки начался пожар.

Впоследствии в Генеральном штабе Вооруженных сил отчитались, что был поражен склад хранения вооружения и военной техники возле города. Эксперты Defence Express не исключают, что в атаке могла быть задействована модифицированная ракета "Нептун".

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