Детонация боеприпасов продолжается до сих пор.

Склад боеприпасов вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России взорвали воины Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Как сообщили в ведомстве, склад принадлежал группировке войск "Запад" ВС РФ.

"На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" - в общей сложности более пяти тысяч тонн боеприпасов", - отметили в ГУР, показав видео успешной атаки в День Независимости Украины, 24 августа.

Отмечается, что детонация боеприпасов продолжается до сих пор.

ГУР взорвало склад боеприпасов в России - видео

Удар по складу боеприпасов в России - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночной атаки в Воронежской области начался пожар, который вызвал "детонацию взрывоопасных объектов" в Острогожском районе. Позже стало известно, что есть двое пострадавших. В трех населенных пунктах ввели режим ЧС, были эвакуированы около 200 россиян.

Кроме того, отмечалось, что уже несколько часов продолжается детонация боеприпасов после ночной атаки, но российские власти заявляют, что "ситуация под контролем".

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