А первую очередь "Цирконы" получит корабль "Адмирал Горшков"

Вооруженные силы Российской Федерации получат комплексы гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". Поставки начнутся в ближайшие месяцы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

"Флот успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются. Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", - заявил Путин.

При этом он указал, что "Цирконы" сначала получит корабль "Адмирал Горшков". Кроме того, президент РФ заявил, что якобы возможности этих ракет безграничны, а "район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов безопасности России".

Стоит отметить, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" разработана в "НПО машиностроения". Ее точные характеристики достоверно неизвестны, но она способна развивать скорость более 9,5 тысячи километров в час.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов и дальность полета более тысячи километров.

После этого российские СМИ сообщили, что целями российских ракет "Циркон" в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

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