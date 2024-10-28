Ружье может быть применено как инструмент борьбы с вражескими FPV-дронами.

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило к использованию в подразделениях Сил обороны полуавтоматический дробовик Safari HG-105M. Как сообщила пресс-служба ведомства, это ружье может быть применено как стрелковое оружие во время боя в ограниченном пространстве. А при использовании охотничьих патронов со шротом - как инструмент борьбы с вражескими FPV-дронами.

"Safari HG-105M - это полуавтоматическое ружье-дробовик с газопоршневым механизмом и съемным магазином. Изготовлено по технологии булпап. Это компоновка оружия, когда уменьшается его общая длина без уменьшения длины ствола. Применение такой технологии булпап позволяет сместить центр тяжести к центру оружия, что уменьшает нагрузку на стрелка во время длительного использования", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны добавили, что оружие рассчитано на использование патронов 12 калибра с емкостью магазинов на 5 или 10 патронов. Вес ружья чуть более 4 кг.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны допустило к поставке украинский багги "Варан". Это транспортное средство повышенной проходимости предназначено для выполнения широкого спектра задач: перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и тому подобное.

Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации. На багги установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач. Большинство узлов, агрегатов, механизмов - это комплектующие популярных мировых автопроизводителей.

Этот двухместный багги весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг. Емкости бака хватает на 200 км пути по тяжелому бездорожью. На песке "Варан" развивает скорость более 100 км/ч. Во время тестирований багги ни разу не перевернулся.

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