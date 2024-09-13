Известно, что российский самолет А-50 был уничтожен именно с помощью дрона-камикадзе UJ-26 "Бобер".

Дальность поражения украинского БПЛА "Бобер" может достигать 1400 километров, а его боевой части достаточно, чтобы серьезно повредить, например, средний или большой самолет врага. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 авиационный эксперт Богдан Долинце.

Он назвал три составляющие, определяющие эффективность работы этого дрона-камикадзе.

Первое, по словам Долинце, это - боевая часть.

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"Дрон-камикадзе типа "Бобер" имеет боевую часть около 20 кг. Этого в принципе достаточно, чтобы уничтожить или серьезно повредить средний или большой самолет. И так же касается объектов критической, военной инфраструктуры. Например, как РЛС, нанести поражение определенной системе или определенной части систем", - прокомментировал эксперт.

Вторая составляющая, как отметил он, это - дальность.

"Ранее было известно, что наименьшая дальность такого дрона-камикадзе порядка 800 км. Но должны понимать, что конечно производитель может развиваться, не стоять на месте и увеличивать дальность, увеличивать эффективность боевой части. И не всегда вес боевой части прямо показывает реальные мощности того или иного изделия. Если говорить о полете такого дрона, то, по крайней мере, известно, что максимальное время полета составляет до 7 часов со скоростью 150-200 км/ч. В таком случае можем говорить о максимальной дальности поражения в случае прямого полета - до 1400 километров", - рассказал Долинце.

Еще одна важная составляющая - точка пуска БПЛА, добавил эксперт.

"От того, откуда запускается этот беспилотник, может зависеть реальная дальность поражения вглубь России", - пояснил Долинце.

Украинский дрон "Бобер" - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, об украинском дроне "Бобер" еще прошлым летом писали зарубежные СМИ.

Тогда издание BuildingTECH сообщило, что такой дрон способен поражать цели на расстоянии в более 1000 километров. Он имеет размах крыла - примерно 2,5 м; длину около - 2-2,5 м; скорость - 150-200 км/ч; вес - около 150 кг; отдельно боевая часть - около 20 кг.

Как отмечало Newsweek, по мнению западных военных экспертов, беспилотники "Бобер" могут стоять за атаками дронов на Москву. Аналитики отмечают, что БПЛА "Бобер" похожи на иранские дроны Shahed.

В январе этого года российский самолет А-50 был уничтожен в Таганроге, и это стало одной из самых больших потерь РФ в войне против Украины. В фонде "Вернись живым" информировали, что самолет уничтожен с помощью именно дрона-камикадзе UJ-26 "Бобер". Эти дроны, как утверждалось в сообщении, уже более года успешно "кошмарят" врага на его территории. В частности, известно о поражении захватнических СУ-57 и РЛС "Воронеж".

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