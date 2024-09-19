Благодаря ему военнослужащие смогут вести огонь из гранатомета Mk 19 на расстоянии, не подвергая себя опасности.

Война дронов в Украине набирает обороты. Роботизированную турель "Буря" под 40-мм гранатомет Mk 19 интегрировали в состав многофункциональной платформы "Термит". Об этом сообщила украинская компания Frontline, которая специализируется на разработке и изготовлении роботизированных систем для передовой.

"Гранатометная турель "Буря" позволяет проводить пристрелку в 10 раз эффективнее и работать по разным целям, осуществляя перенацеливание за считанные секунды по команде оператора", - говорится в сообщении.

Шасси "Термит" может похвастаться запасом хода в 20 км. Оно способно маневрировать даже в сложных условиях. Ранее сообщалось, что платформу можно использовать для решения самых разнообразных задач, в частности, доставки, эвакуации и минирования.

На сайте Frontline указано, что компания имеет 10 лет опыта создания роботов для нужд российско-украинской войны. Сейчас уже 7 ее роботов допустили к использованию в ВСУ. Среди известных разработок - РЭБостойкий коптер-бомбер "Линза".

Новые украинские роботы - что известно

Недавно сообщалось, что в Украине провели испытания новой машины для разминирования "Змей". Ее стоимость существенно ниже цены зарубежных аналогов - в зависимости от комплектации она составляет 14,5-20 тыс долларов. При этом машина может разминировать до 2,5 га в сутки.

А ранее, в мае, Минобороны сообщило, что с начала года допустило к эксплуатации 9 роботизированных комплексов. Среди кодифицированных в 2024-м беспилотных систем есть роботы для разминирования, эвакуации и выполнения логистических задач.

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