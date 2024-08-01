'Повлияют на динамику войны': Украина получила F-16, но перед ней много вызовов, - AP

Россия столкнется на поле боя с более грозным противником, чем в любой период войны.

F-16 - это культовый истребитель, который в течение 50 лет был фронтовым боевым самолетом НАТО и многочисленных военно-воздушных сил во всем мире. Наконец эти самолеты уже в Украине, пишет Associated Press со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Западные страны пообещали предоставить Киеву F-16, и некоторые из них прибыли в Украину. Ожидается, что истребители вскоре начнут совершать боевые полеты в украинском небе. Они станут крайне необходимым усилением нынешнего парка реактивных самолетов советских времен страны для противодействия вторжению России.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в августе 2023 года разрешил размещение подержанных F-16 в Украине, хотя США не будут предоставлять собственные самолеты. Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине более 60 бортов в течение ближайших месяцев, что может быть медленным потоком поставок.

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Хотя недавние успехи России на поле боя были постепенными, ее постоянное движение вперед вызывает беспокойство. F-16 усилят военную мощь Украины, особенно за счет модернизации противовоздушной обороны. Но аналитики говорят, что они не переломят ход войны самостоятельно.

Что могут принести F-16 Украине?

По словам Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, F-16, вероятно, будет выполнять три основные задачи:

перехватывать российские ракеты и беспилотники, которые безжалостно бомбили Украину;

подавлять системы ПВО противника;

наносить удары по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух-земля".

"Они смогут повлиять на определенную динамику войны", - говорит Борсари.

Много информации о развертывании F-16 засекречено, включая то, что западные правительства позволяют им поражать и какое оружие они пришлют с самолетом.

F-16 могут нести поставленные Британией крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow с радиусом действия более 250 километров, потенциально поражая цели внутри России. Они также могут получить ракеты "воздух-воздух" большой дальности, которые будут угрожать российским бомбардировщикам и истребителям. Усовершенствованные радары самолета позволят украинским пилотам указывать цели на большем расстоянии, чем на своих МиГ-29, Су-27 и Су-24.

Контроль над небом является важной частью наземной кампании войны, поскольку самолеты прикрывают сухопутные войска. Но поддержка передвижения украинских войск на линии фронта может быть слишком рискованной для F-16, учитывая сложные системы ПВО России.

По крайней мере, истребители могут оказать психологическое воздействие на российских пилотов и поднять моральный дух украинцев, которые борются против сил Кремля.

Какие вызовы стоят перед Украиной?

Марина Мирон из отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона раскрыла длинный список вызовов, которые F-16 принесут Украине.

Примерно девятимесячное обучение в США и Европе для украинских пилотов было ускоренным курсом по сравнению с обычным трехлетним курсом для западных пилотов. Это будет означать ограничение их производительности.

F-16 также требует большого количества вспомогательного персонала, например квалифицированных инженеров по техническому обслуживанию, загрузчиков боеприпасов, аналитиков разведки и бригад экстренной помощи.

Украина также должна создать сеть радиолокационных станций, усиленных ангаров, поставки запчастей и систем заправки. Качественные аэродромы также являются обязательными, поскольку воздухозаборник F-16 расположен близко к асфальту, поэтому существует опасность засасывания мусора и грязи в двигатель.

"Нужно решить так много связанных с этим проблем", - говорит Мирон.

Украинские пилоты без боевого опыта на F-16 могут уклоняться от участия в воздушных боях.

Как отреагирует Россия?

Российский президент Владимир Путин насладился бы имиджем, который создаст уничтожение F-16 из стран НАТО. Войска Кремля, вероятно, попытаются уничтожить F-16 на земле ракетами большой дальности. Они уже нацелились на ограниченное количество пригодных аэродромов в Украине.

Аналитики говорят, что украинцам нужно будет припарковать F-16 в защищенных ангарах, распределить их между различными локациями, расположить модели самолетов-приманок и быть готовыми быстро взлететь в случае предупреждения о воздушном налете.

Украина заявила, что может оставить часть истребителей на иностранных базах, чтобы защитить их от российских ударов. Это вызвало резкий ответ Путина, который предупредил, что любая западная авиабаза, на которой будут размещены украинские истребители, станет "законной мишенью" для сил Кремля.

Представители США заявили, что F-16 будут базироваться в Украине.

В воздухе украинские F-16 будут противостоять мощным российским мобильным зенитно-ракетным системам С-300 и С-400, которые могут нацеливаться на несколько самолетов одновременно. Российские военные также имеют, по оценкам, несколько сотен боевых истребителей, а также сложные радары воздушного наблюдения.

Борсари из CEPA говорит, что российский истребитель Су-35 будет одной из самых больших угроз для F-16. Он имеет радар дальнего радиуса действия, который позволяет отслеживать и поражать до восьми целей одновременно на большой территории.

"Несмотря на это, россияне осознают, что они столкнутся с более грозным самолетом, чем они встречали до сих пор во время войны, и, вероятно, применят более осторожный подход", - отмечает AP.

Как Украина будет защищать F-16?

Хотя российские войска будут пытаться нанести удары по F-16 на авиабазах, где они хранятся, Украина имеет надежный способ защиты истребителей от таких атак, говорит украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Украина имеет надежные возможности "защитить свои аэродромы средствами противовоздушной обороны для отражения российских атак. Все время, с тех пор как Россия вторглась в Украину, она активно пыталась ударить по украинским аэродромам, но атаки были несколько безуспешными", - сказал Храпчинский Associated Press.

Храпчинский отметил, что F-16 значительно повысят возможности ВВС Украины по защите воздушного пространства страны от атак России и увеличат дальность ударов Украины по стратегическим целям в России.

"С получением самолетов F-16 мы сможем решить ряд проблем, которые сейчас болят для Украины. Среди них: массированные ракетные обстрелы России, использование ею управляемых авиационных бомб, размещение установок С300 в приграничных Сумской и Харьковской областях. Речь идет о получении самолетов F-16, по моему мнению, это существенно поможет Украине справиться с российской агрессией, которая сейчас происходит", - отметил Храпчинский.

Первые истребители F-16 уже в Украине: что известно

31 июля западное издание Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Это также подтверждает и АР. При этом точно неизвестно, о каком именно количестве самолетов идет речь.

В то же время The Telegraph пишет, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. По информации издания, эти военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет официально подтверждать, действительно ли были поставлены первые истребители F-16.

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