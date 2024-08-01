Экс-пилот ВВС США о тайне поставок F-16: Неосторожные слова топят корабли

Офицер в отставке отметил, что оперативная безопасность - это важная вещь.

Западные истребители F-16, вероятно, уже в Украине, но официально об этом не объявляли. Экспилот ВВС США Джеффри Фишер объяснил, почему тишина вокруг передачи самолетов важна.

Как отметил Фишер в комментарии "Голосу Америки", Белый дом, вероятно, по очень веским причинам пытается сохранить как можно большую тайну о том, когда, сколько и куда прибывают истребители, а также их задачи и цели.

"Это война, правда? Оперативная безопасность - это очень важная вещь. Во время Второй мировой войны мы говорили: неосторожные слова топят корабли. Поэтому, я считаю, что сохранение оперативной безопасности и сохранение этой тайны как можно дольше было оправдано", - отметил экспилот. Видео дня

В то же время он отметил, что проблемы с задержанием поставки самолетов связаны с политикой, в частности колебаниями США относительно того, стоит ли предоставить Украине авиацию. Фишер отметил, что США не предоставили Украине полный комплект F-16.

"Мы должны быть очень осторожными в отношении того, как мы показываем прибытие F-16 в Украину", - сказал он.

Первые истребители F-16 уже в Украине: что известно

31 июля западное издание Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Это также подтверждает и АР. При этом точно неизвестно, о каком именно количестве самолетов идет речь.

В то же время The Telegraph пишет, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. По информации издания, эти военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет официально подтверждать, действительно ли были поставлены первые истребители F-16.

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