У оккупантов также большие проблемы с ремонтом военной техники.

Если опираться на данные украинского Генштаба, оккупанты потеряли в Украине все боевые танки, которые были в строю до полномасштабного вторжения 24 февраля. У оккупантов также большие проблемы с ремонтом поврежденной техники.

Как заявил в эфире "Эспрессо" эксперт Defense Express Иван Киричевский, россияне потеряли соответствующие технологии, необходимые для восстановления вооружения.

"С одной стороны, если опираться на данные нашего Генштаба получается, что россияне потеряли все свои танки, которые были в строю до начала войны. Очевидно, значительное количество – 1,5 тысячи – было возвращено с базы консервации. Чтобы восстановить один танк россиянам приходится растаскивать на запчасти примерно 3-4 машины, потому что они потеряли соответствующие технологии восстановления", – объяснил он.

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По словам Киричевского, с артсистемами ситуация у оккупантов примерно такая же.

"Один из самых больших вопросов, который возник у профильного сообщества после гигантоманских планов Шойгу создать 2 военных округа, мотострелковые дивизии, дополнительные бригады – чем они их вооружать будут? По лучшим показателям работы российского ВПК, им для производства этой техники понадобятся несколько лет, а ввести в бой 200 тысяч "чмобиков" они рассчитывают в течение полугода. Возможно, россияне будут пытаться доставать из старых запасов, для психологического эффекта извлекать новое, а подавляющее большинство бросать как привыкли – стальная каска времен Второй мировой войны и старый автомат", – подытожил Киричевский.

Уничтожение военной техники РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили тысячи единиц военной техники врага. По состоянию на утро 27 декабря 2022 года оккупанты потеряли более 3 тысяч танков, 6 тысяч боевых бронированных машин, 283 самолета, 267 вертолетов и т.д.

Последними взрывами на аэродроме стратегической авиации "Энгельс" в Саратовской области РФ, который прогремел ночью 26 декабря, было поражено несколько самолетов врага. Журналист Владимир Золкин со ссылкой на источники сообщил, что было повреждено 5 российских бомбардировщиков ТУ-95.

Ранее украинские воины разгромили вражеский БТР с пехотой на Сватовском направлении. Как отметил украинский воин за кадром, российский БТР с оккупантами уничтожен на границе Харьковской и Луганской областей.

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