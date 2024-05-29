Путин не смог достичь своих целей на Харьковщине, где российские войска начали наступление, открыв новый фронт, подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что американское оружие, поставляемое Украине , помогает стабилизировать линию фронта в условиях усиления атак со стороны РФ.

Как сообщает Reuters, такое заявление прозвучало во время визита Блинкена в Молдову. Он также отметил, что Вашингтон будет "адаптировать и корректировать" свою поддержку.

"США, которые являются ключевым поставщиком оружия для Киева, в апреле одобрили пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов после нескольких месяцев задержек, которые усугубили нехватку артиллерийских снарядов", – отмечает агентство.

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Блинкен подчеркнул, что поставки американского оружия сейчас оказывают "реальное воздействие". По его словам, российский диктатор Владимир Путин не смог достичь своих целей на Харьковщине, где российские войска начали наступление, открыв новый фронт.

"Напротив, я думаю, что мы видим стабилизацию фронта и провал в достижении целей Путина", – сказал он.

Оружие для Украины: важные новости

Пентагон открывает завод по производству боеприпасов, чтобы продолжить поставки оружия в Украину. Он будет изготовлять около 30 000 снарядов для 155-миллиметровых гаубиц ежемесячно.

Тем временем Швеция объявила о выделении Украине большого пакета военной помощи на сумму 1,16 млрд евро. В частности, в список вошел по меньшей мере один самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (Saab 340 AEW&C).

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