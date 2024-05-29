Чтобы обеспечить снабжение украинских артиллерийских расчетов, Пентагон в прошлом году поставил цель производства 100 000 снарядов в месяц к концу 2025 года.

На первом новом крупном оружейном заводе Пентагона, который находится недалеко от Далласа и построен после вторжения России в Украину, турецкие рабочие заняты распаковкой деревянных ящиков с надписью Repkon, оборонной компании, базирующейся в Стамбуле, и сборкой роботов и токарных станков с компьютерным управлением.

Вскоре завод будет производить около 30 000 стальных снарядов каждый месяц для 155-миллиметровых гаубиц, которые стали иметь решающее значение для военных действий Киева, пишет The New York Times.

По словам генерального секретаря НАТО, Украина выпускала от 4000 до 7000 таких снарядов ежедневно в течение нескольких месяцев в 2023 году, прежде чем распри среди республиканцев в Палате представителей задержали дальнейшее финансирование поставок оружия Пентагону. Крупные поставки американских артиллерийских боеприпасов возобновились в апреле после того, как Конгресс принял пакет помощи Украине, который включал 61 миллиард долларов.

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Этот разрыв привел к острой нехватке боеприпасов для Киева, поскольку украинские войска могли отвечать лишь частью снарядов на выпущенные по ним россиянами.

Чтобы обеспечить снабжение украинских артиллерийских расчетов, Пентагон в прошлом году поставил цель производства 100 000 снарядов в месяц к концу 2025 года. Заводы в Скрэнтоне и Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, вместе производят около 36 000 снарядов в месяц. Новое предприятие General Dynamics в Меските, штат Техас, после выхода на полную мощность будет производить 30 000 единиц продукции в месяц.

Цель в 100 000 в месяц представляет собой почти десятикратное увеличение производства по сравнению с тем, что было несколько лет назад.

Меньше года назад окрестности здесь, в Северном Техасе, представляли собой просто грязное поле. Но благодаря миллионам долларов Конгресса и помощи Repkon американская оборонная фирма General Dynamics смогла открыть завод примерно через 10 месяцев после начала строительства.

"Несмотря на все наши старты и остановки с правительством, постоянные резолюции и получение последних дополнительных средств, промышленная база реагирует, когда вы ее финансируете, и все делается правильно", - сказал Уильям А. Лапланте, главный чиновник Пентагона по закупкам.

По словам Лапланте, США предоставили Киеву более трех миллионов 155-миллиметровых снарядов с начала войны в феврале 2022 года.

Однако неизвестно, будет ли одного лишь увеличения производства артиллерийских боеприпасов достаточно, чтобы изменить исход боевых действий в пользу Украины.

"Постоянный рост производства артиллерийских боеприпасов имеет важное значение для долгосрочных нужд США и Украины. Но даже в лучшем случае я бы сказал, что эти цели по производительности на конец 2025 года будут достигнуты поздно в этой войне, и вполне вероятно, что российская артиллерийская мощность все равно будет выше, чем у США и Европы вместе взятых на тот момент", - сказал Майкл Кофман, эксперт по российской армии и старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

"Скажем, через полтора года и США, и Европа будут производить или покупать более миллиона снарядов каждая", - добавил он. "Это все равно, вероятно, меньше, чем Россия собирается произвести в этом году".

Завод будет состоять из трех производственных линий в разных зданиях, одна из которых будет делить пространство с распределительным центром Frito-Lay. Когда все три линии будут завершены, большая часть турецких рабочих отправится домой.

Половина американской рабочей силы на объекте прибыла с другого завода General Dynamics, расположенного примерно в 10 милях к северу в Гарланде, где компания выковывает стальные корпуса для авиабомб. По словам представителей компании, фабрика создаст около 350 рабочих мест в местной экономике, когда в следующем году выйдет на полную производственную мощность.

Изготовление снарядов может занять несколько дней на нынешних военных заводах в Пенсильвании, где используется сочетание новых и почти вековых технологий для нагрева и прессования стальных заготовок в конические снаряды. Но новый завод в Меските работает гораздо быстрее.

Более короткий оборот достигается за счет использования так называемого формирования потока - машина внутри корпуса размером примерно с городской автобус вращает 130-фунтовую стальную чашку на высокой скорости, одновременно сжимая ее, пока она не превращается в длинный блестящий цилиндр. После этого роботы выполняют большую часть оставшейся работы.

Ряд одинаковых роботов-манипуляторов, расположенных по всему заводу, захватывают металлические части снарядов с одной машины и помещают их на небольшие автоматизированные тележки, которые доставляют их на следующую станцию, где другой робот-захват, скользящий по рельсам, начинает следующий этап обработки.

Лазерные сканеры заменили человеческие глаза и ручные инструменты для проверки снарядов внутри и снаружи, быстро проверяя, соответствуют ли снаряды желаемым характеристикам.

После завершения изготовления пустые гильзы, изготовленные в Меските, будут отправлены на единственный армейский объект для наполнения их взрывчаткой - завод времен Второй мировой войны в Берлингтоне, штат Айова. Однако в следующем году многие снаряды будут отправлены на другой новый завод General Dynamics, строящийся в Камдене, штат Арканзас.

Стремление Пентагона реинвестировать в производство боеприпасов также приведет к открытию на армейском заводе в Айове второй линии по снаряжению снарядов взрывчаткой и частичному открытию завода в Парсонсе, штат Канзас, по упаковке артиллерийских метательных зарядов, который был закрыт в раунд закрытия баз в 2000-х годах.

Лапланте отметил, что европейские страны также наращивают производство артиллерийских боеприпасов, а американские оборонные подрядчики ведут переговоры с правительством Украины, чтобы найти способы помочь Украине укрепить ее собственную оборонную промышленность.

По словам двух чиновников, Соединенные Штаты передали Киеву секретные планы производства более 1000 единиц американского оружия и перевели такое же количество технических руководств с английского на украинский язык.

Боеприпасы для Украины - детали

Первые артиллерийские снаряды, собранные в рамках чешской инициативы по поиску боеприпасов для украинской армии, будут в Украине уже в ближайшее время. Об этом рассказал рассказал чешский премьер-министр Петр Фиала во время неформальной встречи украинских союзников в Праге.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала европейских союзников внести финансовый вклад в чешскую инициативу по боеприпасам. На данный момент только четыре страны выполнили свои финансовые обязательства.

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