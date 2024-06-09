Что надо знать о способности оккупантов изготавливать такие истребители.

После информации о первом в истории поражении российского истребителя Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" вполне уместен вопрос: а можно ли поразить дронами место производства таких самолетов, а также в чем могла заключаться цель удара по Су-57, кроме того, что это драгоценный и редкий образец российского вооружения. Об этом говорится в материале Defense Express.

Издание напоминает, что Су-57 являются носителями крылатых ракет типа Х-69, которые были использованы для уничтожения Трипольской ТЭС в апреле 2024 года.

"Так получается, что при ударах по критической инфраструктуре один Су-57 мог нанести не меньший ущерб, чем один стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Соответственно, поразить этот летающий "аналоговнет" без четкой классификации является столь же равнозначным в плане селекции целей, как и поразить стратегический бомбардировщик", - отмечают эксперты. Видео дня

Они подчеркивают, что Су-57 изготавливаются на авиазаводе в городе Комсомольск-на-Амуре, что на Дальнем Востоке, аж за озером Байкал, и это исключает возможность удара беспилотниками по этому предприятию.

"Но тут возникает интересный момент об "узких местах" в структуре российского ВПК. Россияне изготавливают Су-57 на том же авиазаводе, где развернуто производство и Су-35С, другого их "аналоговнета". Когда рашисты в 2020 году разворачивали линию по производству Су-57, они не стали строить новые цеха, они просто поставили большее количество стапельного оборудования в имеющиеся помещения, и заодно попытались ускорить темпы производства за счет улучшения эффективности работы персонала авиазавода", - пишет СМИ.

Аналитики предполагают, что россияне даже не рассчитывали, что им после февраля 2022 года придется в авральном порядке хоть как-то восполнять потери в авиации, полученные от действий украинской ПВО.

"Возможно, со временем Силы обороны Украины таки найдут способ, как достать авиазавод в Комсольске-на-Амуре, расположенный более чем в 8 тысячах километров от границы Украины, и на котором изготавливают сразу два важных образца рашистской авиатехники", - говорится в статье.

Впечатления российского Су-57

8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России, расположенного в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, был поражен самый современный истребитель Москвы Су-57. На кадрах видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже на следующий день возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

"На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы таких боевых самолетов. Поражение Су-57 - первый такой случай в истории", - отметили в ГУР.

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