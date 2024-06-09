Аналитики отметили, что у Москвы таких самолетов было около 10.

Украинские разведчики 8 июня впервые поразили новейший российский истребитель Су-57 на аэродроме "Ахтубинск". "ВКС РФ" имеют "считанные единицы" этих самолетов, но они могут нести крылатые ракеты Х-59 и Х-69.

Аналитики Defence Express отметили, что к началу 2024 года в распоряжении "ВКС РФ" было всего до 10 самолетов типа Су-57, что делает эти истребители наиболее редким для российской армии.

При этом эксперты обратили внимание на то, что аэродром "Ахтубинск" - база для 929-го испытательного центра Минобороны РФ, из-за чего они предполагают, что на данный момент Су-57 могли еще не войти полноценно в строй "ВКС РФ", и что эти самолеты могут до сих пор использоваться в режиме "опытно-боевого дежурства".

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Кроме того, темпы производства этого самолета весьма сомнительны. Пропагандисты РФ в 2022 году заявили, что их ВПК смог изготовить шесть самолетов этого типа. но на фото смогли показать только два "борта".

По оценкам IISS, в 2023 году россияне смогли изготовить "несколько" Су-57, что дает основания для оценок, что "ВКС РФ" могут располагать до 10 таких истребителей.

Россияне впервые использовали Су-57 в войне против Украины еще в апреле 2022 года для ударов ракетами по объектам в Кировоградской области и припортовой инфраструктуре Одесской области.

В то же время, Минобороны Великобритании считает, что россияне начали применять Су-57 не позднее июня 2022 года, и не только для пусков крылатых ракет, но и вроде бы для пусков ракет "воздух-воздух".

Уничтожение Су-57 - главные новости

В ГУР Минобороны заявили, что впервые поражен самый современный российский истребитель Су-57. Уничтожение самолета подтверждают спутниковые снимки – на месте самолета, который фиксировался накануне, воронки от взрыва и характерные пятна пожара.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что первое в истории уничтожение украинскими военными Су-57 свидетельствует о том, что недосягаемых целей для ЗСУ не существует.

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