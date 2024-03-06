Их приобрели США для своего контингента в Афганистане, а затем передали Украине.

Украинские вертолеты успешно отработали по оккупантам на Авдеевском направлении и покинули поле боя.

Видео работы распространила 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". Отмечается, что на кадрах "армейская авиация поддерживает пехоту и наваливает оккупантам".

Видео сняли бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) 47-й ОМБр. В бригаде кадры назвали уникальными.

Как пишет военный портал Defense Express, на кадрах зафиксирован вертолет Ми-17 - российский вертолет, который США ранее покупали в РФ для передачи силовым структурам Афганистана. Вертолеты вывели из страны в августе 2021 года, а 13 апреля 2022 года президент США Джо Байден объявил, что вертолеты передают Украине.

В июне 2022-го появилось первое видео боевой работы Ми-17 на фронте с опознавательными знаками ВСУ. Всего Украина получила 20 единиц таких вертолетов от США. Еще четыре вертолета Ми-17 Украине передала Словакия. Эти вертолеты также были закуплены в России.

Оборона ВСУ возле Авдеевки - что сообщалось

Как писал BILD, украинские защитники выстроили оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки.

Сообщалось, что с момента выхода ВСУ из Авдеевки российские оккупанты продвинулись на расстояние до 5 км, захватив села Степное, Северное, Ласточкино и Водяное.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки у российских оккупантов возникла эйфория, они продолжают штурмовать позиции Сил обороны почти круглосуточно.

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