По данным издания, оккупанты на этом направлении наступают дальше на запад широким фронтом протяженностью 10-15 км

ВСУ выстроили оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки.

Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. С момента ухода ВСУ из Авдеевки 11 дней назад, российские оккупанты продвинулись на расстояние до 5 км от Авдеевки, захватив села Степовое, Северное, Ласточкино и Водяное. "Они наступают дальше на запад широким фронтом общей протяженностью 10-15 км", - отметил Репке.

Он привел утверждение командования ВСУ о стабилизации фронта на линии Бердычи-Семеновка-Орловка-Тоненькое-Первомайское. Там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять. "В ближайшие дни мы увидим, действительно ли им удалось выстроить там линию обороны и остановить большой прорыв", - заключил журналист.

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Ситуация в районе Авдеевки

В свежем отчете Института по изучению войны (ISW) говорится, что оккупанты продвинулись к западу от Авдеевки. Геолоцированные кадры показывают, что российские войска продвинулись в поля к югу и юго-западу от Степового, а также к северо-западу от Ласточкино. При этом в Институте указали, что российские пропагандисты объявили о захвате Бердичей и Тоненького, а также о захвате большей части или всей Орловки. Однако ISW не подтвердил захват этих населенных пунктов оккупантами.

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