Разрешение на привлечение пилотов на пенсии на F-16 для охраны украинского неба должны дать США, отметил украинский лидер.

Идет война в Украине, и в украинском небе иногда находятся разведывательные вражеские БПЛА Zala и "Орлан", которые наводят удары на наши объекты, но мало инструментов для их уничтожения.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на Форуме "Украина 2024. Независимость". "Эти Zala и "Орланы" мы сбиваем. Сложно найти технически, как это сделать. Здесь не хватает инструментов, включая ПВО", - подчеркнул он. По его словам, не оправдано дорого использовать системы Patriot для уничтожения этих разведывательных БПЛА.

"Потому что очень дорого. Потому что, когда потом полетит в больницу ракета "Кинжал", то сложно будет сбивать", - сказал Зеленский. Он отметил, что из-за этого в украинском небе много вражеских дронов-разведчиков. "Наши военные и техники, и оборонно-промышленный комплекс постоянно ищут инструменты, как уменьшать их влияние. Это факт, что они наводят все, и это очень серьезный вызов", - сказал президент Украины.

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Отвечая на вопрос по поводу возможного привлечения для защиты украинского неба добровольцев пилотов-пенсионеров из стран-партнеров для полетов на F-16, Зеленский отметил, что эта тема не раз поднималась. По его словам, нужно решение США насчет добровольцев воздушного флота. "Это прекрасная идея. Конечно мы поднимали этот вопрос с партнерами, и здесь конгрессмены с нами на одной стороне. Конечно, это решение США, исключительно их. Будем продолжать работать над ним", - сказал президент Украины.

Он отметил, что хоть самолеты нам предоставляет Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия, но разрешения, согласно их договоренностям и соглашениям, должны предоставить США.

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Как сообщал УНИАН, немецкий обозреватель Юрген Наудитт считает, что достаточное количество украинских пилотов, готовых летать на истребителях F-16, будет готово только к концу 2025 года. Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сказал, что в мире мало мест для обучения пилотов летать на истребителях F-16, и этот процесс не является быстрым.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Украина могла бы пригласить западных пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, бороться на своей стороне. Такое заявление он сделал во время брифинга по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12 августа.

По мнению сенатора, так Украина сможет использовать предоставленные партнерами самолеты F-16 раньше, в то время, как украинские пилоты будут проходить соответствующее обучение. И этот вопрос он собирается поднять в США.

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