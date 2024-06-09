Относительно стратегии использования F-16 Украина сотрудничает с представителями государств из Авиационной коалиции, и есть фазовый подход к использованию авиации.

В мире мало мест для обучения пилотов летать на истребителях F-16 и этот процесс не является быстрым.

Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью радио Свобода. Он добавил, что на самом деле надо не просто научиться летать, надо научиться использовать оружие. "Самолеты западного производства не похожи по своей процедуре наведения вооружения на те самолеты, на которых летаю я, и те, кого мы готовили. Поэтому сказать, что это будет быстро, не скажу. Но то, что в этом году мы уже увидим эффект и будем знать, что нам еще надо изменить или нет, покажет время и действия наших пилотов в воздухе на F-16", - рассказал о ситуации Голубцов.

Относительно стратегии использования F-16 Голубцов рассказал, что Украина сотрудничает с представителями государств из Авиационной коалиции, и есть фазовый подход по использованию авиации. "Если коротко, то звучит примерно так: ползти, идти, бежать. Мы еще не научились ползать", - сказал он.

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"Прибудут самолеты, мы поймем, что можем ползать где-то в глубине страны, будем пробовать, что эти самолеты умеют, будем учиться, привыкать, будем осваивать то пространство, которое является относительно безопасным. Потом пойдем дальше. А когда уже научимся ходить, вот тогда побежим. Тогда будет третий этап - завоевание преимущества", - пояснил более подробно Голубцов.

Также Голубцов коснулся языкового вопроса в обучении украинских пилотов. Он пояснил, что все обучение, процедуры, документы написаны на английском языке, поэтому человеку, который овладел языком, гораздо легче воспринимать материал и общаться с инструкторами, которые ведут обучение.

"Первая партия авиационного персонала проходила подготовку с переводчиками. Они освоили абсолютно все, что касается технологии обслуживания. И после этого мы приняли решение и отправили их на языковую подготовку. Потому что процедура эксплуатации новейшего вооружения предполагает знание программного обеспечения этих самолетов, формуляры, которые заполняются. Все равно им надо будет этот барьер преодолеть. Поэтому язык очень важен. И сроки подготовки у нас несколько увеличены, потому что от 2 с половиной до 4 месяцев мы тратим на то, чтобы подготовить наш персонал. Сначала понимание, а потом уже технические вопросы", - отметил Голубцов.

Предоставление истребителей F-16 Украине: новости

Достаточное количество украинских пилотов, готовых летать на истребителях F-16, будет готово лишь к концу 2025 года. Такой прогноз дал Институт по изучению войны. "Провалом Запада", который "становится все хуже и хуже" назвал этот прогноз немецкий обозреватель Юрген Наудитт. " Если обучение будет продолжаться такими темпами, это количество будет готово примерно через полтора года",- подсчитал Наудитт.

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