Межконтинентальные баллистические ракеты сбивать очень сложно, но возможно, отметил аналитик.

Российские оккупанты попали своей новой межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, а не по Киеву, потому что боялись, что она может быть сбита системами противовоздушной обороны столицы.

Такое мнение высказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", в эфире "Киев24". "Я почти убежден, что удар был нанесен не по Киеву именно потому, что у нас вокруг Киева больше сконцентрировано "Самп-Ти" (SAMP/T, - наземный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной защиты объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, включающих самолеты, крылатые и баллистические ракеты, - Ред.) и "Петриотов" (Patriot, - зенитный ракетный комплекс, который может поражать и перехватывать баллистические ракеты, - Ред.)", - сказал эксперт.

Аналитик подчеркнул, что МБР сбивать очень сложно, но возможно.

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"Украинцы "Петриотом" могут сбивать "Искандеры", баллистические ракеты "Искандер", о которых Путин сказал, что это "неубиваемые вундервафе". Путин рассказывал о неуловимой ракете "Кинжал": что аэробаллистическую ракету "Кинжал" никто сбить не может. Оказалось, украинцы ее могут сбивать...", - сказал аналитик.

По его словам, фактически мы продемонстрировали, что это все ложь, что Путин понапридумывал об этом оружии:

"...если украинцы собьют баллистическую ракету межконтинентальную, то это будет уже не фиаско, а будет крах. Потому что все будут знать, что межконтинентальную баллистическую ракету россиян тоже можно сбить".

Межконтинентальная баллистическая ракета РФ ударила по Днепру - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины новой баллистической ракетой.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что россияне атаковали предприятия и объекты критической инфраструктуры в городе Днепр с помощью различных типов ракет. Среди прочего, оккупанты впервые применили межконтинентальную баллистическую ракету против Украины во время этой атаки на город.

В Главном управлении разведки Министерства обороны сказали, что была применена межконтинентальная баллистическая ракета, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр". На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами.

Вчера, 21 ноября, российский диктатор Владимир Путин заявил, что для удара по украинскому городу Днепр применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой. Он назвал удар по Днепру "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории".

Сегодня Путин снова сделал заявление насчет удара по Днепру. Он утверждает, что еще несколько систем, подобных "Орешнику", сейчас проходят испытания. Диктатор отметил, что принято решение начать серийное производство "Орешника".

Ряд экспертов, в том числе из Defense Express, говорят, что ни о какой ракете "Орешник" ранее никто не слышал. По их мнению, скорее всего, это просто второе название для ракеты РС-26 "Рубеж", которая является модификацией ракеты "Ярс", принятой на вооружение в 2009 году. "Ярс" в свою очередь является модификацией ракеты "Тополь-М", работы по созданию которой стартовали еще во времена СССР.

При этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что этот удар россиян МБР - это сигнал Западу и США, что Россия готова применить даже ракеты, принадлежащие к ее ядерной триаде.

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