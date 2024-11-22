Таким образом Кремль хотел усилить риск ядерной угрозы.

Удар по Днепру баллистической ракетой "Орешник" и заявления правителя РФ Владимира Путина, по мнению аналитиков, не свидетельствуют о серьезных изменениях в ударных возможностях страны-агрессора или риске применения ядерного оружия.

Как указывается в отчете Института изучения войны (ISW), оккупанты регулярно запускают по Украине баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал", а также крылатые ракеты Х-101, которые способны нести ядерный заряд.

Предыдущие атаки были направлены на промышленные возможности и объекты критической инфраструктуры, в том числе и в Днепре, что нанесло значительный ущерб.

Видео дня

В ISW отметили, что эту атаку отличает от других только новая ракета "Орешник". Так, захватчики продемонстрировали боеприпас, который разлетается на несколько частей и наносит еще большие поражения. Кроме того, таким образом Кремль хотел усилить риск ядерной угрозы.

В Институте успокоили, что Запад имеет надежные инструменты сдерживания подобных угроз, а потому бряцание ядеркой со стороны Путина не должно сдерживать решение лидеров союзников о дальнейшем оказании помощи Украине.

"В сентябре 2024 года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предостерег западных политиков не бояться ядерной риторики Путина, назвав его "задирой", который "будет продолжать время от времени бряцать дубиной"", - добавляют аналитики.

По мнению экспертов, заявление Путина от 21 ноября является таким бряцанием "ядерной дубиной", а недавние угрозы направлены против Запада, который снял ограничения на использование Вооруженным силам Украины дальнобойного оружия по РФ.

Однако в ISW напомнили, что Силы обороны уже давно бьют по оккупированному Крыму, который Россия считает частью своих территорий. С апреля 2023 года ВСУ регулярно бьют по военным объектам захватчиков на полуострове американскими ATACMS и британскими Storm Shadow.

Как указывают в Институте изучения войны, использование Кремлем риторики о "красных линиях", было крайне непоследовательным, что подрывает общий нарратив об эскалации.

"Путин самостоятельно и последовательно обостряет войну, отказывается принимать ответные меры каждый раз, когда западные государства углубляют свою поддержку Украины. Ранее диктатор угрожал суровым возмездием, если государства Запада передадут Украине реактивную артиллерию, танки, боевые самолеты и возможность наносить удары по России. Он постоянно смещал ориентиры каждый раз, когда Запад называл его угрозы блефом", - подытожили аналитики.

Применение РФ ракеты "Орешник"

Как сообщал УНИАН, 21 ноября российский диктатор Владимир Путин сообщил, что 20 ноября для удара по украинскому городу Днепр была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой. Он назвал удар по Днепру "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что применение Россией новой экспериментальной баллистической ракеты средней дальности "Орешник" - это плевок главаря Кремля Владимира Путина в лицо всех тех, кто стремится к настоящему миру.

Вас также могут заинтересовать новости: