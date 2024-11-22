Эксперт считает, что Украина должна перед НАТО поставить вопрос об ускорении поставок ракет, авиации и ПВО, чтобы ответить Путину.

Россия ударила по городу Днепр межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) комплекса "Кедр", а не "Орешник", о чем заявил Путин.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в эфире Киев24. "Это или маразм или деменция у Путина. Может слово "кедр" Путин подзабыл и на ум пришло ему "орешник". Об "Орешнике" никаких данных нет - ни о разработке, ни о том, что такой проект вообще существует. "Рубеж" был закрыт в 2018 году из-за нехватки финансирования... Сейчас наше Главное управление разведки дало, что это комплекс "Кедр" с легкой ракетой. Я так понимаю, что это баллистическая ракета, которая по дальности будет покрывать среднюю дальность - до 6 тыс км", - прокомментировал Жданов.

При этом эксперт заявил, что этот удар россиян МБР - это сигнал западу и США.

Видео дня

"Это не о нашей с вами душе. Мы здесь оказались в роли жертвы, по которой был нанесен удар. Это попытка РФ эскалировать конфликт, показав готовность российской стороны в конфликте применить ракету из состава ядерной триады РФ, то есть ракетных войск стратегического значения. Это сигнал Западу, что они готовы применить даже такие ракеты", - сказал Жданов.

По его убеждению, Запад избегает жесткой реакции, потому что с одной стороны боится эскалации, а с другой стороны, имеет соответствующие средства защиты от МБР на своих территориях.

"Реакция НАТО и наших партнеров не такая активная, потому что они имеют соответствующие средства ПРО, и чувствуют себя более-менее защищенными", - отметил Жданов.

По словам эксперта, пуски Россией таких ракет вряд ли будут носить массовый характер.

"На начало года в РФ, как известно из открытых источников, обсчитано 521 межконтинентальная баллистическая ракета. Расход каждой такой ракеты в таком варианте с фугасной головой это минус в боевом потенциале ядерной триады РФ. Кстати, фугасные головы для этих ракет производятся искусственно, под заказ для испытаний и для тренировки расчетов ракетных войск стратегического назначения. А так каждая ракета - это носитель ядерного заряда. И из-за санкций Россия сегодня полностью прекратила выпуск таких ракет", - рассказал Жданов.

Он высказал мнение относительно того, какой должна быть сейчас реакция Украины. Жданов напомнил, что на завтра созывается заседание Украина-НАТО по нашей инициативе.

"Надо ставить вопрос перед нашими партнерами, а НАТО теперь у нас основной координатор - вместо Рамштайна теперь работает координационный центр на базе НАТО - надо говорить партнерам, что нужна ПВО, авиация и ракеты, надо увеличивать поставки и не ждать до конца года. Нам надо ускорять поставки авиации, ракет и ПВО. И тогда мы будем отвечать так, чтобы Путин услышал ответ даже в своем бункере на Валдае", - подчеркнул Жданов.

Удар по Днепру МБР

21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины баллистической ракетой нового образца. В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что была применена баллистическая ракета, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр". Отмечается, что подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут.

В ГУР проинформировали, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами.

Вас также могут заинтересовать новости: