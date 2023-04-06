Сумма контракта составила 27,1 миллиона долларов.

Пентагон заключил контракт на изготовление танков с американской компанией General Dynamics Land Systems. Общая сумма контракта составила 27,1 миллиона долларов.

"Компания General Dynamics Land Systems, Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган, получила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 27 100 000 долларов", - говорится в обнародованном документе.

При этом не указано количество боевых машин, которые закупят на эту сумму.

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Стоит отметить, что компания General Dynamics Land Systems занимается производством боевых машин M1A1 Abrams. Это именно те танки, которые США обещали поставить Украине.

Танки Abrams для Украины - что известно

В январе 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Украине 31 танк Abrams для создания батальона. При этом спустя месяц в армии США отметили, что для выполнения обещания может потребоваться больше года.

После этого в США начали искать способы доставить боевые машины быстрее, поэтому решили вместо обещанной версии М1А2 отправить M1A1, которые должны прибыть в Украину до осени.

При этом американские чиновники заявили, что обучение украинцев на американских танках M1A1 Abrams еще не началось, но это обязательно будет и "относительно скоро".

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