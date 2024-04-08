Ранее с инициативой по поиску Patriot и других ЗРК для Украины выступила Германия.

Великобритания присоединяется к поискам дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины. Прежде всего речь идет о Patriot, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

"Мы согласовали следующие шаги по поиску и доставке в Украину дополнительных систем ПВО, прежде всего Patriot. Я ценю активный подход Дэвида, направленный на достижение цели", – написал он.

Как отмечает издание Defense Express, ранее с инициативой по поиску Patriot и других ЗРК для Украины выступила Германия – она возглавляет "коалицию ПВО". Однако делу не очень помогали позиции Берлина на некоторых оружейных рынках мира.

Видео дня

К примеру, в силу количества этих систем в Саудовской Аравии, она могла бы стать гипотетическим донором Patriot для Украины. Но с 2018 года Германия блокирует продажу Эр-Рияду истребителей Eurofighter Typhoon. Речь идет о 48 самолетах.

"В этом ключе именно дипломатические каналы Лондона и его позиции на рынке вооружения могут вполне иметь значительно большую эффективность. Если продолжать исключительно гипотетический пример с Саудовской Аравией, то именно Великобритания активно поставляет в эту страну вооружение – за последние 10 лет на более чем 10 млрд фунтов", – объясняет издание.

Более того, Великобритания является производителем средств ПВО, которые уже используют украинские военные. Речь идет, в частности, о ЗРК под AIM-132 ASRAAM. Кроме того, Лондон производит зенитные системы с ракетами CAMM известные, как Sky Sabre.

ПВО для Украины: другие новости

Украинские власти ищут возможность предоставить Харькову больше защиты от постоянных российских ударов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ситуация в городе очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно – авиабомбами". Глава государства призвал партнеров передать Украине системы ПВО.

Ранее президент Зеленский рассказал, что из-за нехватки ПВО государство вынуждено выбирать, какой город или какой объект защищать. По его словам, Украина усилила защиту энергообъектов, но этого не всегда хватает, чтобы отразить все атаки россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: