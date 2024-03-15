Более 200 одесситов и гостей города сдали кровь для пострадавших.

В Одессе вновь возросло количество погибших и пострадавших из-за ракетной атаки, которую армия РФ нанесла по городу 15 марта. Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, количество жертв в результате российской ракетной атаки возросло до 16 человек. Еще 55 человек с ранениями в больнице.

"Между тем уже более 200 одесситов и гостей города после вражеской атаки сдали кровь для пострадавших, еще около сотни людей стоят в очередях у пунктов приема. Наша несокрушимая Одесская область", - добавил чиновник.

В региональном главке ГСЧС напомнили, что среди погибших - спасатель, ранены еще 8 сотрудников ГСЧС. На месте происшествия работают психологи спасательной службы и Нацполиции, которые оказывают соответствующую помощь людям. Из-за угрозы повторных обстрелов со стороны врага спасатели вынуждены периодически прерывать работы и находиться в укрытиях.

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Обновлено. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что среди погибших - его бывший первый заместитель Сергей Тетюхин.

"Невероятно тяжелая потеря для всех нас. Профессиональный и порядочный человек, талантливый менеджер и настоящий друг. Его наследие - это современные транспортные развязки, предоставленная международными партнерами техника и много эффективных решений для улучшения городского пространства. Искренние соболезнования родным и близким Сергея. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Вечная память всем, кто погиб в результате российских атак".

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, по состоянию на сейчас известно, что в Одессе 73 человека получили ранения различной степени тяжести:

"К сожалению, имеем потери и среди личного состава Национальной полиции. Сильные, бесстрашные бойцы. Без цифр, но с большим уважением к каждому погибшему...".

Удар по Одессе 15 марта

Напомним, сегодня, 15 марта, российская армия нанесла по Одессе удар по меньшей мере двумя ракетами "Искандер". Ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки произошло разрушение 3-этажного здания в рекреационной зоне. По меньшей мере 10 частных домов получили повреждения.

Сначала сообщалось, что погибли по меньшей мере 14 человек, почти полсотни получили ранения. Среди погибших - фельдшер и спасатель, которые после первого удара прибыли на помощь пострадавшим.

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