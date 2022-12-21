По мнению полковника ВСУ, Patriot более мощная система, чем IRIS.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал решение США предоставить Украине ЗРК Patriot. Учиться управлять такой техникой нужно примерно полгода, но ВСУ овладеют системой быстрее.

"Специальности, такие как операторы радиолокационных станций, могут обучаться и больше 11 месяцев. Но 6 месяцев - это стандартная учебная программа. Это в мирное время. Мы и на HIMARS, и нa Panzerhaubitze 2000 и на другие там системы - мы учились и учимся буквально недели. Недели три, максимум 4 недели, то есть до месяца мы осваиваем эту технику. И потом мы начинаем применять ее. 6 месяцев учиться вряд ли будем мы. IRIS мы освоили за 4 недели. Немецкая программа подготовки. Я думаю, что Patriot не намного сложнее, чем в управлении и в обслуживании NASAMS или IRIS-Т", - говорит Жданов.

По мнению полковника ВСУ, Patriot более мощная система, чем IRIS.

"Давайте сначала дождемся, что Patriot приехал в Украину и тогда мы с вами посмотрим, как он будет помогать нам в защите нашего неба. Если нам дадут хотя бы вторую версию Patriot, то в принципе это нормальная система. Первая старенькая и слабенькая. А вот вторая и третья версии - это, конечно, очень хорошие", - добавил Жданов.

Patriot для Украины: что известно

Сегодня The Associated Press сообщило, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете помощи Украине на сумму 1,8 миллиарда долларов. В новый пакет впервые войдут системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.

В Белом доме подтвердили, что сегодня президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине, в которую войдет батарея систем Patriot.