Министр обороны Польши назвал несколько причин, почему Украина должна получить эти системы ПРО.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что размещение в Украине комплексов противоракетной обороны Patriot является выгодным и для его страны.

Как сообщает польское Минобороны, такое заявление Блащак сделал в пятницу, 25 ноября, когда посетил учения НАТО "Тумак 22", которые проводятся у польско-белорусской и польско-российской границ. Он подчеркнул, что ракетная безопасность на западе Украины будет означать и безопасность на востоке Польши. Блащак также вспомнил инцидент с падением ракеты в польском селе Пшеводув 15 ноября.

"Patriot, которые дислоцируются на востоке Польши, смогут сбивать ракеты, которые пересекут польскую границу, а это трагическое событие 15 ноября произошло всего за несколько километров от украинской границы. Эта ракета прилетела на территорию Польши за несколько секунд. Этого времени мало, чтобы эффективно ее сбить", – отметил он.

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По словам министра обороны Польши, размещение систем Patriot в Украине не даст оснований трактовать сбитие российской ракеты над украинской территорией военными Польши как вступление страны в войну.

"Сбить такую ракету над украинской территорией означало бы вступление Польши в войну, а мы этого не хотим. Размещение Patriot на западе Украины повышает безопасность как запада Украины, так и Польши", – подчеркнул Блащак.

В то же время потенциальная возможность блэкаута в Украине из-за недостаточного количества противоракетных систем может стать причиной увеличения притока украинских беженцев в Европу.

Кроме того, он не согласился с тезисом о том, что немецкие комплексы Patriot якобы "слишком технологичны" для Украины.

"Немецкие Patriot – это старая версия, 1980-х годов, поэтому нельзя сказать, что они технологичны. В Украину уже передали технику, которая намного технологичнее, чем немецкие Patriot. Я имею в виду комплексы HIMARS", – пояснил глава Минобороны Польши.

Системы Patriot для Украины: что известно

23 ноября 2022 года министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил Германии передать обещанные его стране батареи универсального средства противовоздушной обороны Patriot Украине. Это произошло после очередной ракетной атаки РФ на Украину.

Позже министр обороны Германии Кристин Ламбрехт выступила за обсуждение странами-членами НАТО возможности передачи ЗРК Patriot, обещанных Берлином Польше, непосредственно Украине.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что предоставление Украине ЗРК Patriot не требует одобрения НАТО, а лишь решения отдельных стран.

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