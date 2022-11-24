Ранее Германия предложила предоставить Польше свои системы Patriot для защиты воздушного пространства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передать Украине немецкие зенитные ракетные комплексы Patriot для защиты польско-украинского приграничье.

По его словам, в польском правительстве шли разговоры о том, как лучше использовать предложение Германии, чтобы "защитить большую часть этой зоны риска", пишет PAP.

"Я думаю, что предложение, которое мы сделали, является хорошим и поможет защитить эту часть территории, границу и украинско-польське приграничье. Мы делаем все, чтобы заверить высочайшую безопасность, максимум безопасности в этой части Польши", - сказал Моравецкий.

Видео дня

По его словам, западная граница Украины и восточная граница Польши является "одним пространством".

"Мы хотели бы, чтобы это пространство было максимально защищено, чтобы бомбы и ракеты, которые падают на Киев, Львов, Ивано-Франковск, который раньше назывался Станиславов, на Ковель, Ривне, Луцк, на эти все города, чтобы они были защищены. Оттуда бегут волны беженцев в Польшу, и мы обеспокоены возможной очередной волной", - заявил Моравецкий.

ЗРК Patriot для Польши - что предшествовало

Напомним, после во время массированной ракетной атаки россиян по Украине 15 ноября в польском селе Пшеводов у границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека. Как впоследствии выяснилось, это была ракета украинской системы ПВО, которая пыталась отразить российскую атаку. В НАТО ответственность за этот инцидент возложили на Россию, которая обстреливала критическую инфраструктуру Украины.

После этого инцидента министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot, для помощи в защите ее воздушного пространства. Польша приняла предложение немецкого правительства. Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что Варшава хочет разместить противоракетную систему Patriot на границе с Украиной.

Позже Блащак предложил Германии передать Украине обещанные Польше батареи системы Patriot. "Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточиваний и повысит безопасность на нашей восточной границе", – подчеркнул Блащак.

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский также считает, что для безопасности его страны было бы лучше, если бы Германия передала системы противовоздушной обороны Patriot не Польше, а Украине. По его словам, такой шаг обезопасил бы Польшу от таких событий, как в Пшеводове, где упала ракета.

Системы Patriot - что известно

УНИАН уже рассказывал, что собой представляет зенитный ракетный комплекс Patriot компании Raytheon. Он состоит на вооружении США с 1970-х годов, однако благодаря постоянным модернизациям до сих пор остается основным ЗРК для армии Соединенных Штатов и ряда стран НАТО.

Самой современной версией является MIM-104 Patriot PAC-3, которую приняли на вооружение в 2001 году. Благодаря ракете PAC-2 он может уничтожать самолеты противника на расстоянии до 160 км.

Вас также могут заинтересовать новости: