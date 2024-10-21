Новая оборонная помощь предусматривает изъятие из запасов Пентагона снарядов, бронетранспортеров и противотанкового вооружения.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд О стин объявил о выделении пакета по безопасности на 400 миллионов долларов на усиление Сил обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал в начале переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Министр обороны США отметил, что Соединенные Штаты понимают, что стоит на кону в Украине.

"Исход войны по выбору Путина имеет значение для нас и для всего мира", - заявил Остин и добавил, что по этой причине он проводит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

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Он добавил, что в рамках коалиции "Рамштайн" более 50 союзников и партнеров прилагают усилия с целью оказания помощи Украине. Эта коалиция сохраняет единство для предоставления Украине помощи по безопасности, которая необходима, чтобы "взять верх" в войне:

"При лидерстве президента Байдена, Соединенные Штаты остаются настроенными сохранять эту поддержку. Поэтому, я рад сегодня объявить об обязательствах выделить по президентским полномочиям пакет на 400 миллионов долларов, чтобы предоставить вашим силам дополнительные снаряды, бронетранспортеры и противотанковое вооружение".

Он сказал, что внимание сосредотачивается на удовлетворении насущных потребностей Украины и это продолжается.

"Мы также преданы сохранять вашу поддержку, как это было обещано в двустороннем соглашении по безопасности, подписанном президентом Байденом в июле", - подчеркнул Остин.

Также министр обороны США сказал, что хочет услышать видение Зеленского как в дальнейшем можно сильнее усилить двустороннее стратегическое партнерство.

В свою очередь, президент Украины поблагодарил американский народ и президента США Джо Байдена за двухпартийную поддержку и всю помощь, оказанную Украине с самого начала войны.

"Спасибо за прошедшую нашу встречу в Брюсселе в рамках платформы Совета Украина-НАТО. Большое спасибо. Это была возможность, чтобы провести прямой диалог с министрами обороны наших союзников, и после этого, я знаю, состоялась очень хорошая встреча на уровне министров обороны "Большая семерка+", - сказал Зеленский.

Как отметил глава государства, в соответствии с предыдущим очень позитивным диалогом с президентом Байденом во время телефонного разговора было обсуждено много моментов:

"И между прочим, спасибо за прошлый пакет в поддержку наших солдат. Мы обсудить много важных дел о Плане победы и о подготовке к зиме. Речь идет о способности нашей противовоздушной обороны, как все это усилить".

Кроме того, тогда были обсуждены некоторые подробности следующих пакетов помощи, которые будут иметь решающее значение для Украины, "особенно в нынешний сложный зимний период". Зеленский уверен, что за этими обсуждениями последуют важные результаты.

Как известно, Остин приехал в четвертый раз в Киев на посту главы Пентагона.

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