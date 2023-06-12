Пилоты уже на низком старте.

Первыми обучаться управлению американскими истребителями F-16 поедут лучшие украинские пилоты. Для кандидатов был широкий перечень требований, отметил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".

"Пилоты уже, как говорится, на низком старте, первая волна отобрана – лучших имеющихся пилотов, у которых есть боевой опыт, сотни часов налета, которые владеют английским языком, более или менее молодого возраста, ведь нам нужны перспективные пилоты, чтобы уже в дальнейшем они стали наставниками и инструкторами для тех, кто поедет позже учиться. Список обновляется, ведь иногда пилоты гибнут, но нужно понимать что первым поедут лучшие из лучших", – отметил он.

Также Игнат уверен, что украинские пилоты приятно удивят западных военных и смогут достаточно быстро овладеть F-16.

"Это такой оптимистичный сценарий, что смогут это сделать за 4 месяца. Кое-кто из летчиков говорит: "Я уже за два буду летать, за три". Ну очень хотят. И наши партнеры, которые обучали наших специалистов на другие системы, на Patriot, IRIS-T, NASAMS, не были слишком оптимистичного настроены в отношении обучения. Ну те украинцы приедут, ну что они там, ни языка не знают особо, работают на тех старых комплексах С-300, а у нас такие системы. Приехали украинцы и, как всегда бывает в Европе, удивили, сделали все для того, чтобы сделать как можно быстрее и раньше установленных сроков, вернулись в Украину и уже даже успели "Кинжалы" сбить", – сказал он.

Также спикер Воздушных сил ВСУ в очередной раз отметил, что преимуществом F-16 является автоматизация многих процессов, что позволяет пилоту сконцентрировать внимание на выполнении боевых задач.

"Ручка управления летчика посередине у наших, а там уже джойстик справа. Во многом система управления в F-16 автоматизирована, летчику не приходится отвлекаться на какие-то процессы, которые надо делать в МиГ-29, где есть 300 тумблеров кнопок, которые надо контролировать постоянно. Просто надо привыкнуть, переучиться. Главное – научиться применять весь спектр вооружения, которое имеет F-16. Это то, что нам нужно сейчас – вооружение по воздушным целям, по наземным целям и по надводным целям, у нас есть море, которое надо тоже прочистить немножко", – сказал он.

Истребители для Украины

Союзники после долгих обсуждений решили предоставить Украине военную авиацию, в частности, самолеты-истребители F-16. Премьер-министры Нидерландов и Польши заявили о намерении своих стран обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Предполагают, что, кроме F-16, Украина может получить также самолеты Eurofighter от нескольких стран, а также истребители JAS 39 Gripen из Швеции.

В Воздушных силах отмечали, что Украине для начала понадобится хотя бы 12-16 истребителей F-16. в то же время 3-4 групп самолетов F-16 хватит для получения преимущества на одном из направлений.

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